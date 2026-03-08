Кино-Театр.Ру
«Пара на пару»: Как победить дракона

8 марта 2026
Лирическая комедия «Пара на пару» – новая картина режиссера Владимира Котта, который несколько лет назад со своим «Концом фильма» миру авторского предпочел кино коммерческое и, в частности, снял успешную франшизу «Непослушник». Несмотря на то, что «Пара на пару» тоже позиционируется скорее как комедия зрительская, в ней много абсолютно авторских мотивов, свойственных предыдущим работам режиссера.

Преподаватель литературы Костя (Дмитрий Чеботарев) замыслил «странное дело», о котором рассказывает бывшему однокласснику, а ныне священнику (привет «Непослушнику» передает Владимир Свирский). Тот пытается отговорить Костю: «Вся жизнь твоя – это выбор между светом и тьмой». Но Костя непреклонен и вот уже избавляется от бороды в модном барбершопе, а потом вдруг начинает, хоть и не очень умело, флиртовать со студенткой Соней (Ульяна Чжан). Последнюю, как и литература, Костя особо не интересует, пока вдруг ей не звонит отец. В последние годы Сергей (Александр Робак) помешался на здоровом образе жизни, да к тому же решил познакомить дочь со своей новой возлюбленной Олей (Ирина Горбачева), с которой они сошлись в санатории, будучи там единственными пациентами с идеальным холестерином. Перспектива знакомства с потенциальной мачехой Соню не очень устраивает, поэтому она тоже решает преподнести отцу сюрприз – и зовет на «семейные» выходные Костю.

Новый «парень» дочери Сергею откровенно не нравится, как, впрочем, и предыдущий Макс (Евгений Егоров), поэтому апологет ЗОЖа устраивает закомплексованному преподавателю литературы экстремальные спортивные проверки – от велотрека до скалолазания. Так физика и лирика – а Костя то и дело цитирует то Пушкина, то Некрасова, то аж Бальмонта – сталкиваются в неравном бою. Хотя папа с дочкой, уверенные, что каждый из них проводит своего рода эксперимент над близкими, даже не догадываются о том, что именно Костя воплощает свое «странное дело» и пытается таким образом вернуть жену — Олю, разочаровавшуюся в бедной поэтической романтике и выбравшей вместо нее мещанскую стабильность с подсчитывающим деньги и КБЖУ Сергеем.

«Пара на пару» поначалу старательно прикидывается чуть ли не эксцентричной типологической комедией. Шаблонно заросший неудачник Костя, общающийся исключительно на литературном великом и могучем. Блондинистая красотка Соня, раскатывающая на розовом кабриолете и уверенная, что так не похожа на своего отца. Отдельной находкой, конечно, является Александр Робак в неожиданной для себя роли похудевшего зожника в вечной спортивной экипировке, и их пара с Ириной Горбачевой весьма колоритна и контрастна. Однако, оказываясь под одной крышей, вся эта разношерстная компания отыгрывает уже не только «Идеальных незнакомцев» со своими скелетами в шкафу, но и вечные отношенческие компромиссы «Мужчины и женщины» (так с оммажем Клоду Лелушу назывался недавний фильм Владимира Котта) и разные типы семейных кризисов.

Однако сценаристы Александр Бережной и Дмитрий Борисов умело сталкивают в «Паре на пару» не столько характерные типажи, сколько прозу жизни, разбивающуюся о вечную дихотомию желания вполне материальных благ и поиска духовных смыслов. А режиссер Владимир Котт за счет анимированных вставок превращает эту взрослую трагикомедию в лирический роман о рыцаре печального образа, цитируя Дон Кихота, но сочиняя вместе с героем Чеботарева новую сказку для их сына с Олей, уже, казалось бы, уставшей от вечных сказок. И это даже не ирония над модным ныне в отечественном кино жанром, а, скорее, вера в надежду на то, что даже случайный и не самый хитроумный рыцарь все же еще может победить дракона, и что вместо трагического «конца фильма», несмотря на все разногласия, все еще может случиться хэппи-энд, хоть Костя так и не любит англицизмы.

№ 4
ВКоме   20.07.2025 - 18:32
Давно назревающий вопрос о допустимости и приемлемости пластических операций у известных актеров с появлением Горбачевой в этом фильме получил свое второе рождение. Конечно, пластика - личное дело каждого,... читать далее>>
№ 3
Makusimu   26.05.2025 - 11:36
Кроме Горбачевой и Робака мне остальные актеры незнакомы. От момента знакомства Констатина с Сергеем, не покидало ощущение, что фильм уже видел. Только ближе к концу, понял, что это "Спасите Колю".... читать далее>>
№ 2
Тульский парень   25.05.2025 - 16:12
У нас все фильмы состоят из посиделок за столом. Чем проще кино, тем их больше. Смотрел сериал "Про это самое" там постоянно едят))) читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   22.05.2025 - 16:38
Может быть без Чеботарева посмотрел, а так обрыдло это лицо. Выключаю, как и Кологривый. читать далее>>
Всего сообщений: 4
