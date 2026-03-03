«Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка

Семейное кино с кучей клише
Когда вышла первая «Любовь-морковь»
, у меня не было сомнений в том, что появится и вторая
. Эта уверенность – всего лишь простой житейский опыт и логика. Всегда, когда обнаруживается золотоносная жила, человек стремится высосать из нее все и даже больше. За второй последует и третья, а затем четвертая, но сегодня у нас предновогоднее настроение
и хочется веселиться. Посему остановимся пока на сиквеле, тем более, что мне довелось весной побывать на его съемках
.
«Любовь-морковь 2»
Что же, прежде всего, запомнилось из того майского солнечного дня? Гоша Куценко
с идеей медицинского центра
. Куча породистых собак под ногами. Кристина Орбакайте
в очках. Ренат Давлетьяров
объясняет актерам, как играть. И молчаливый Максим Пежемский
за монитором.
Что же получилось в результате? В общем-то, получился типичный продукт для современной России. С рекламой
на переднем плане и действием – на заднем. С замечательными актерскими работами. И вылетающий напрочь из головы после просмотра. В памяти остается лишь вопль детей и их родителей, поменявшихся телами, да обгоревший Кирилл Плетнев
в женском платье.
Но только ли? Если напрячь мозги, то, конечно, всплывут и аналогии с американской комедией 90-х «Один дома
», где Кевин развлекался на полную катушку. Правда, вместо Маколея Калкина
следует представить Гошу Куценко
, и тогда перед вами будет вся картинка.
Если же вдаваться в сюжет, то он вроде бы копирует первую часть, но с одним «но» — теперь перед нами типичное семейное кино. Упор делается на детей, которые по всем статьям (что признает и сам Гоша) переигрывают взрослых. Достаточно взглянуть на серьезную и слегка надменную Алину Булынко
, чтобы уловить сходство с Мариной, ее мамой, в исполнении Кристины Орбакайте
. А как хорош Денис Парамонов
в сцене школьного бала – не передать словами. Лучше сразу бросайтесь к своей видеотеке в поисках «Инопланетянина» или любого подросткового фильма, чтобы понять, о чем речь. Стоит ли придираться к сценарию, если перед нами кино для всех? Похоже, это лучше оставить зрителям – они быстрее найдут неточности, чем я, обычный киноман.
Следует ли придираться к музыке Укупника
? А зачем? По-моему, финальная песня Гоши с Кристиной как нельзя кстати подходит к сюжету. Юмор в картине выдержан в рамках, чтобы родители могли взять с собой детей. По словам создателей, многие хорошие сцены просто пришлось вырезать, чтобы соответствовать целевой аудитории. Нетрудно, впрочем, представить, что они наснимали…
О каких-то находках говорить почти не приходится. Все держится на актерах. Лидия Вележева
напоминает Круэллу Де Вилль, Кирилл Плетнев
– мисс Эндрю
, ну а Михаил Козаков
олицетворяет собой всех волшебников вместе взятых. Впрочем, находкой (по образцу американских комедий) можно считать злоключения одного и того же персонажа, с которым пересекается семья Голубевых. То к нему на колени сядет взрослая тетка, пока он работает Дедом Морозом. То у него украдут фургончик, пока он подключает клиенту Интернет…
А что же собаки? С ними все в порядке, они спаслись от злодейки, и, скорее всего, их ждет на этот раз счастливая собачья жизнь в третьей части. Остается только вспомнить про режиссера, с которым Гоша Куценко
вместе начинал свой путь в кинематографе. Когда-то Пежемский снял «Мама, не горюй»
, а теперь он остепенился, словно Скорсезе или Коппола. Наверное, ему неуютно в таком сказочном жанре, как новогодняя комедия, и поэтому, в основном, на площадке было видно Давлетьярова. Что ж, надеюсь, ему судьба еще подарит нового Константина Мурзенко
…
Все разобрано по полочкам. Получилось также сумбурно, как и фильм. А самое главное так и не было сказано. Смотрите кино. Оно ведь хорошее, несмотря на множество знакомых ходов и клише. И дети ваши также останутся довольны – авторы постарались на славу, чтобы им угодить.
Любовь-морковь 2
