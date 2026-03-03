Кино-Театр.Ру
«Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка

3 марта 2026
Семейное кино с кучей клише

«Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка

Когда вышла первая «Любовь-морковь», у меня не было сомнений в том, что появится и вторая. Эта уверенность – всего лишь простой житейский опыт и логика. Всегда, когда обнаруживается золотоносная жила, человек стремится высосать из нее все и даже больше. За второй последует и третья, а затем четвертая, но сегодня у нас предновогоднее настроение и хочется веселиться. Посему остановимся пока на сиквеле, тем более, что мне довелось весной побывать на его съемках.

Что же, прежде всего, запомнилось из того майского солнечного дня? Гоша Куценко с идеей медицинского центра. Куча породистых собак под ногами. Кристина Орбакайте в очках. Ренат Давлетьяров объясняет актерам, как играть. И молчаливый Максим Пежемский за монитором.

Что же получилось в результате? В общем-то, получился типичный продукт для современной России. С рекламой на переднем плане и действием – на заднем. С замечательными актерскими работами. И вылетающий напрочь из головы после просмотра. В памяти остается лишь вопль детей и их родителей, поменявшихся телами, да обгоревший Кирилл Плетнев в женском платье.

«Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка

Но только ли? Если напрячь мозги, то, конечно, всплывут и аналогии с американской комедией 90-х «Один дома», где Кевин развлекался на полную катушку. Правда, вместо Маколея Калкина следует представить Гошу Куценко, и тогда перед вами будет вся картинка.

Если же вдаваться в сюжет, то он вроде бы копирует первую часть, но с одним «но» — теперь перед нами типичное семейное кино. Упор делается на детей, которые по всем статьям (что признает и сам Гоша) переигрывают взрослых. Достаточно взглянуть на серьезную и слегка надменную Алину Булынко, чтобы уловить сходство с Мариной, ее мамой, в исполнении Кристины Орбакайте. А как хорош Денис Парамонов в сцене школьного бала – не передать словами. Лучше сразу бросайтесь к своей видеотеке в поисках «Инопланетянина» или любого подросткового фильма, чтобы понять, о чем речь. Стоит ли придираться к сценарию, если перед нами кино для всех? Похоже, это лучше оставить зрителям – они быстрее найдут неточности, чем я, обычный киноман.

Следует ли придираться к музыке Укупника? А зачем? По-моему, финальная песня Гоши с Кристиной как нельзя кстати подходит к сюжету. Юмор в картине выдержан в рамках, чтобы родители могли взять с собой детей. По словам создателей, многие хорошие сцены просто пришлось вырезать, чтобы соответствовать целевой аудитории. Нетрудно, впрочем, представить, что они наснимали…

«Любовь-морковь 2»: Новогодняя сказка

О каких-то находках говорить почти не приходится. Все держится на актерах. Лидия Вележева напоминает Круэллу Де Вилль, Кирилл Плетневмисс Эндрю, ну а Михаил Козаков олицетворяет собой всех волшебников вместе взятых. Впрочем, находкой (по образцу американских комедий) можно считать злоключения одного и того же персонажа, с которым пересекается семья Голубевых. То к нему на колени сядет взрослая тетка, пока он работает Дедом Морозом. То у него украдут фургончик, пока он подключает клиенту Интернет…

А что же собаки? С ними все в порядке, они спаслись от злодейки, и, скорее всего, их ждет на этот раз счастливая собачья жизнь в третьей части. Остается только вспомнить про режиссера, с которым Гоша Куценко вместе начинал свой путь в кинематографе. Когда-то Пежемский снял «Мама, не горюй», а теперь он остепенился, словно Скорсезе или Коппола. Наверное, ему неуютно в таком сказочном жанре, как новогодняя комедия, и поэтому, в основном, на площадке было видно Давлетьярова. Что ж, надеюсь, ему судьба еще подарит нового Константина Мурзенко

Все разобрано по полочкам. Получилось также сумбурно, как и фильм. А самое главное так и не было сказано. Смотрите кино. Оно ведь хорошее, несмотря на множество знакомых ходов и клише. И дети ваши также останутся довольны – авторы постарались на славу, чтобы им угодить.

Любовь-морковь 2

№ 9
Black Panther (лямбург)   13.04.2011 - 14:35
подскажите,существует ли дом Голубевых на самом деле и если да,то где можно достать план-проект этого дома? читать далее>>
№ 8
Александр (Усть-Каменогорск)   25.10.2009 - 05:50
Как же противно смотреть такую халтуру... читать далее>>
№ 7
Ируся (Сочи)   15.01.2009 - 17:40
Фильм просто бомба!Мне больше всего понравилась 2 часть, прсто супер!Я не представляю как можно играть детей,это наверно так сложно просто каюк.Удачи вам и всего наилучшего! читать далее>>
№ 6
Елена Захарова (Нижний Новгород)   13.01.2009 - 22:30
Да, Юра, круто Вы.... Но я согласна с Вами! Зря потраченное время... читать далее>>
№ 5
Дмитрий (СПб)   5.01.2009 - 14:22
Да, Юрий.... с вами сложно спорить, ток ежли б все выпускали только шедевры - скушно было бы! Как редко встречаются гении, так и шедевры! Но ведь и нам (народу) нужны не икра каждый день и не золотой... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Алина БулынкоЛидия ВележеваРенат ДавлетьяровМихаил КозаковГоша КуценкоКристина ОрбакайтеДенис ПарамоновМаксим ПежемскийКирилл ПлетнёвАркадий Укупник
Любовь-морковь 2

