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Выпуск шоу «Деконструкция» о сериале «Сёгун» (2024)

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29 апреля 2024
Клим Жуков и Кристина Егорова разбирают сериал «Сёгун» (2024), снятый по одноимённому историческому роману Джеймса Клавелла.



Начало XVII века. Английское судно терпит крушение у берегов Японии. Выжившие члены экипажа, среди которых лоцман Джон Блэкторн, попадают в плен. Могущественный правитель Ёси Торанага берет Блэкторна, знающего географию, математику и военное дело, под свою опеку. Шаг за шагом англичанин постигает суровые самурайские законы, учит японский язык, вникает в абсолютно чуждую европейцу психологию.
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