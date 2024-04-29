Выпуск шоу «Деконструкция» о сериале «Сёгун» (2024)

разбирают сериал, снятый по одноимённому историческому роману Джеймса Клавелла.Начало XVII века. Английское судно терпит крушение у берегов Японии. Выжившие члены экипажа, среди которых лоцман Джон Блэкторн, попадают в плен. Могущественный правитель Ёси Торанага берет Блэкторна, знающего географию, математику и военное дело, под свою опеку. Шаг за шагом англичанин постигает суровые самурайские законы, учит японский язык, вникает в абсолютно чуждую европейцу психологию.