Выпуск шоу «Деконструкция» о фильме «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона» (1995)

Максим Лебедев
и Кристина Егорова
разбирают фильм режиссёра Роджера Янга «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона» (1995)
.
Иосифа, любимого из сыновей Иакова, завистливые братья продали в рабство. Так Иосиф оказался в Египте, где его купил Потифар, начальник охраны фараона. Несмотря на то, что Иосиф отверг заигрывания жены хозяина, его обвинили в прелюбодеянии и бросили в тюрьму. Но, благодаря своему дару толковать сны, Иосиф был представлен ко двору фараона и, несмотря на все превратности судьбы, стал одним из самых могущественных людей древнего мира.
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