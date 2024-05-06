Выпуск шоу «Деконструкция» о фильме «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона» (1995)

разбирают фильм режиссёра Роджера ЯнгаИосифа, любимого из сыновей Иакова, завистливые братья продали в рабство. Так Иосиф оказался в Египте, где его купил Потифар, начальник охраны фараона. Несмотря на то, что Иосиф отверг заигрывания жены хозяина, его обвинили в прелюбодеянии и бросили в тюрьму. Но, благодаря своему дару толковать сны, Иосиф был представлен ко двору фараона и, несмотря на все превратности судьбы, стал одним из самых могущественных людей древнего мира.