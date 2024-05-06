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Выпуск шоу «Деконструкция» о фильме «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона» (1995)

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6 мая 2024
Максим Лебедев и Кристина Егорова разбирают фильм режиссёра Роджера Янга «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона» (1995).



Иосифа, любимого из сыновей Иакова, завистливые братья продали в рабство. Так Иосиф оказался в Египте, где его купил Потифар, начальник охраны фараона. Несмотря на то, что Иосиф отверг заигрывания жены хозяина, его обвинили в прелюбодеянии и бросили в тюрьму. Но, благодаря своему дару толковать сны, Иосиф был представлен ко двору фараона и, несмотря на все превратности судьбы, стал одним из самых могущественных людей древнего мира.
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