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«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

10 января
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10 января 2008
Дарья Волга, исполнительница роли Гали Рыбкиной в телесериале «Татьянин День», не только замечательная актриса и талантливая певица. Дарья еще и превосходная художница. В этом могли убедиться друзья и коллеги, пришедшие на выставку ее картин, проходившую в галерее Volga в Большом Гнездниковском переулке. Место было выбрано не случайно, ведь владелица галереи двоюродная сестра Даши – Ольга Волга, известная в своих кругах галеристка и художница.
«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

В экспозиции были представлены около десятка картин, написанных в Новой Зеландии и Москве. Однако это лишь небольшая часть работ Волги. К сожалению, многие из ее картин «добраться» до галереи так и не смогли. Целый месяц Дарья разыскивала по почтовым отделениям свои картины, отправленные из Новой Зеландии в Москву. В итоге, она их все-таки нашла, но вот растаможить не успела. В галерее же были представлены такие оригинальные работы, как «Взрыв подсознания», «Неотправленные любовные письма» и другие.
«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

Поздравить Дашу и посмотреть на ее творения пришли многие друзья, в том числе со съемочной площадки «Татьяниного Дня». Среди гостей были, конечно, семья Рыбкиных в полном составе – Вадим Колганов, Валентина Панина, Гриша Калинин, Софья Донианц, Мария Кивва, а так же Кирилл Сафонов, Марина Николаева и Юрий Каменев.
«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

Воодушевленная Даша каждому гостю уделяла особое внимание и проводила персональную экскурсию, демонстрируя свои работы. Весь вечер ее не покидала восторженная улыбка и хорошее настроение, а гости искренне восхищались еще одним талантом этой удивительной женщины.
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персоны
Дарья Волга
фильмы
Татьянин день

обсуждение >>
№ 3
Мила (Беларусь)   21.02.2009 - 17:07
А почему это должно настораживать? Просто ещё одно подтверждение того, что талантливый человек талантлив во всём. читать далее>>
№ 2
Дуня (Москва)   18.02.2008 - 12:04
Картины удачнее всего,что она делает. Интересно,а никого не настораживает такое количество талантов ? читать далее>>
№ 1
Монастырева (Стрежевой)   27.01.2008 - 14:33
Это важно- знать, что актер, полюбившийся по сериалу, творит и в иных мирах. Живописных. Жаль, что презентовали только гостей, а не работы. Рады за Дашу, огорчены, что провинция не увидит работы Волги.... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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