«Взрыв подсознания» Дарьи Волги

анонс

Московскому кинотеатру «Ударник» исполняется 75 лет. Первый в Советском Союзе звуковой кинотеатр открылся 7 ноября 1931 года премьерой фильма Сергея Юткевича «Златые горы». «Ударник» строился вместе со знаменитым Домом на набережной по проекту архитектора, академика Бориса Иофана.

3 декабря 2006

Мы выступаем решительно против такой трактовки большой и важной темы.

В марте 1963 года в Кремле состоялась встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. Материалы встречи были опубликованы в «Правде». Из речи Н.С.Хрущева: «Нам в предварительном порядке показали материалы к кинофильму с весьма обязывающим названием: «Застава Ильича».