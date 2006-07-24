К новым победам на фронте самого важного и самого массового из искусств!

11 января 1935 года центральные газеты опубликовали по случаю 15-летия советского кино приветствие Сталина, направленное на имя Б. Шумяцкого в Главное управление кинематографии. В приветствии определялась одна из задач кинематографа— «подымать политическую боеспособность масс».

В передовой статье «Правды» это приветствие было определено как «программный документ, ставящий перед фронтом киноискусства исключительно важные задачи, решение которых поднимает наше кино на недосягаемую доселе высоту».

В свою очередь, руководитель кинематографии Б. Шумяцкий завершил свое выступление на торжественном заседании в Большом театре заверением: «С величайшей благодарностью, с огромной сыновьей любовью к нашему классу и нашей стране, словами привета нашему учителю, вождю, другу, великому, гениальному Сталину я зову своих товарищей по кинематографической работе к новым боям, новым победам на фронте самого важного и самого массового из искусств!»



А через три года Борис Захарович Шумяцкий был арестован….

На квартиру Шумяцкого в печально знаменитом доме на набережной НКВД нагрянуло в ночь с 17 на 18 января 1938г., предъявив ордер на арест начальника ГУКФа с подписью заместителя Народного комиссара внутренних дел СССР М.Фриновского. В тот день дом был уже наполовину пуст. Обыск продолжался почти всю ночь. Чекисты забрали не только бумаги, записки, письма, документы, связанные с деятельностью Б.Шумяцкого. В доход государства пошли, а может быть, стали чьей-то собственностью множество книг, ценные вещи, семейные реликвии, например, уникальный иранский ковер династии Каджаров, чаша Чингис-хана (подарок Б.Шумяцкому от Сухэ-Батора), рукописный коран, персидские миниатюры, редкие монеты, пианино "Шредер", машина "Форд" и даже серебряный знак ВЦИК РСФСР №85. Опись изъятого содержала 261 предмет.

В обвинительном заключении по Делу № 16946 Б. З. Шумяцкий был назван агентом царской охранки, «участником антисоветской правотроцкистской организации» и создателем группы «вредительско-диверсионной работы по срыву советского кино».



Тексты:

А.Латышев

Руководитель кафедры Московской высшей партийной школы.

«Советский экран» № 1, 1989 год



«Он хотел создать советский Голливуд»

Аркадий Берштейн

«СК-Новости», номер 70