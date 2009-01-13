Лев Кулешов на канале «Культура»

анонс

18 июня 2007

Пластилиновой вороне - 25 лет!

Мультфильм "Пластилиновая ворона" для режиссeра Александра Татарского и композитора Григория Гладкова - счастливый случай и творческая эмблема. Эдуард Успенский за пять минут написал стихи, Гладков подобрал мелодию, а Татарский считает, что весь сценарий ему словно продиктовали.