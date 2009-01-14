Несмотря на мировой финансовый кризис, кинофестивали продолжают свою работу.
14 января в парижском кинотеатре «Жеод»
, расположенном в парке Ля Вилетт 19-го округа, открылся 13-й международный кинофестиваль фильмов формата IMAX
.
Лучшего места для проведения этого мероприятия и не придумаешь — гигантский полусферический экран кинотеатра диаметром 26 метров и площадью 1000 квадратных метров, 12 источников звука позволяют передать все нюансы трехмерного кино и впечатлить должным образом зрителей.
Не оставят без внимания и детей: для них во время фестиваля будут показаны фильмы вне конкурса и организованы развлечения.
Фестиваль проработает до 1 февраля.
Продолжает свою деятельность Санданс-2009
, открывшийся 15 января мировой премьерой мультфильма обладателя «Оскара» Адама Эллиота «Мэри и Макс»
.
Главных персонажей озвучили Филип Сеймур Хоффман
и Тони Коллетт
. Мэри — одинокая девушка из Австралии, а Макс — житель Нью-Йорка средних лет, обладающий синдромом Аспергера (вид психического нарушения, характеризующийся социальной отчужденностью, потерей интереса к другим людям, высокопарным стилем речи). Несмотря на все различия, они становятся друзьями по переписке.
В кинофестивале Санданс-2009
участвуют 118 полнометражных фильмов, включая 87 мировых премьер, 19 североамериканских премьер и 4 американские премьеры. В программе представлено 21 страна и 42 дебютанта, причем 28 из них участвуют в конкурсе. Эти картины были отобраны из 3661 фильмов (1905 американских и 1756 произведенных в других странах), представленных в этом году на Сандансе
. Официальная конкурсная программа разделена на 4 секции.
Фильмом закрытия Санданс-2009
заявлена работа Роберта Стоуна «Земные дни»
.
Стало известно о том, какие фильмы будут участвовать в конкурсе 59-го Берлинского международного кинофестиваля
. Из 26 заявленных картин подтвердили свое участие все, кроме одной.
В список входят картины из Аргентины, Дании, Германии, Франции, Греции, Великобритании, Италии, Ирана, Перу, Польши, Румынии, Испании, Венгрии, Уругвая и США.
Среди них «Дорогуша» Стивена Фрирза
с Мишель Пфайффер
и Кэти Бейтс
, «Про Элли» Асгхара Фархади
, «Гигант» Адриана Биньеза
, «Слезы счастья» Митчелла Лихтенштейна
с Деми Мур
, Паркер Поузи
, Рипом Торном
и Эллен Баркин
, «В электрическом тумане» Бертрана Тавернье
с Томми Ли Джонсом
и Джоном Гудманом
, «Каталин Варга» Петера Стрикланда
, «Молоко скорби» Клаудии Ллоса
, «Маленький солдат» Аннете К. Олесена
, «Рикки» Франсуа Озона
с Серхи Лопесом
, «Буря» Ханса-Кристиана Шмида
с Керри Фокс
и «Сладкая погоня» Анджея Вайды
.
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