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14 января 2009
Несмотря на мировой финансовый кризис, кинофестивали продолжают свою работу.
14 января в парижском кинотеатре «Жеод», расположенном в парке Ля Вилетт 19-го округа, открылся 13-й международный кинофестиваль фильмов формата IMAX.
Лучшего места для проведения этого мероприятия и не придумаешь — гигантский полусферический экран кинотеатра диаметром 26 метров и площадью 1000 квадратных метров, 12 источников звука позволяют передать все нюансы трехмерного кино и впечатлить должным образом зрителей.
Не оставят без внимания и детей: для них во время фестиваля будут показаны фильмы вне конкурса и организованы развлечения.
Фестиваль проработает до 1 февраля.
Продолжает свою деятельность Санданс-2009, открывшийся 15 января мировой премьерой мультфильма обладателя «Оскара» Адама Эллиота «Мэри и Макс».
Главных персонажей озвучили Филип Сеймур Хоффман и Тони Коллетт. Мэри — одинокая девушка из Австралии, а Макс — житель Нью-Йорка средних лет, обладающий синдромом Аспергера (вид психического нарушения, характеризующийся социальной отчужденностью, потерей интереса к другим людям, высокопарным стилем речи). Несмотря на все различия, они становятся друзьями по переписке.
В кинофестивале Санданс-2009 участвуют 118 полнометражных фильмов, включая 87 мировых премьер, 19 североамериканских премьер и 4 американские премьеры. В программе представлено 21 страна и 42 дебютанта, причем 28 из них участвуют в конкурсе. Эти картины были отобраны из 3661 фильмов (1905 американских и 1756 произведенных в других странах), представленных в этом году на Сандансе. Официальная конкурсная программа разделена на 4 секции.
Фильмом закрытия Санданс-2009 заявлена работа Роберта Стоуна «Земные дни».
Стало известно о том, какие фильмы будут участвовать в конкурсе 59-го Берлинского международного кинофестиваля. Из 26 заявленных картин подтвердили свое участие все, кроме одной.
В список входят картины из Аргентины, Дании, Германии, Франции, Греции, Великобритании, Италии, Ирана, Перу, Польши, Румынии, Испании, Венгрии, Уругвая и США.
Среди них «Дорогуша» Стивена Фрирза с Мишель Пфайффер и Кэти Бейтс, «Про Элли» Асгхара Фархади, «Гигант» Адриана Биньеза, «Слезы счастья» Митчелла Лихтенштейна с Деми Мур, Паркер Поузи, Рипом Торном и Эллен Баркин, «В электрическом тумане» Бертрана Тавернье с Томми Ли Джонсом и Джоном Гудманом, «Каталин Варга» Петера Стрикланда, «Молоко скорби» Клаудии Ллоса, «Маленький солдат» Аннете К. Олесена, «Рикки» Франсуа Озона с Серхи Лопесом, «Буря» Ханса-Кристиана Шмида с Керри Фокс и «Сладкая погоня» Анджея Вайды.
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Эллен БаркинКэти БэйтсАнджей ВайдаДжон ГудманТомми Ли ДжонсТони КоллеттМитчел ЛихтенштейнСерхи ЛопесДеми МурФрансуа ОзонПаркер ПоузиМишель ПфайфферБертран ТаверньеРип ТорнКерри ФоксСтивен ФрирзФилип Сеймур Хоффман
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