Публикация книги профессора А.В.Федорова о трансформации образа России на западном экране

Издательство «LAP Lambert Academic Publishing»,
одно из лидирующих издательских домов, публикующих академические исследования, выпустило в свет книгу Александра Викторовича Федорова
«Russian Image on the Western Screen: Trends, Stereotypes, Myths, Illusions» (Образ России на западном экране: тенденции, стереотипы, мифы, иллюзии).
В книге анализируется трансформация образа России
на западном (США, Великобритания, Германия, Канада, Франция, Италия) экране - от периода идеологической конфронтации (1946-1991) по настоящее время (1992-2010): идеологические и социальные тенденции, мифы, стереотипы, иллюзии, классификация и сравнительный анализ идеологии, моделей содержания, модификаций жанра, стереотипов западного кинематографа, связанного с трактовками образа России. Главный вывод: в большинстве западных игровых фильмов с 1946 по 2010 год образ России рассматривается как нечто «чуждое», «иное», часто враждебное ...
Историк Илья Смирнов: «Александр Викторович Федоров строит свои выводы не на произвольном подборе впечатлений, а так, как принято в естественных науках. Кстати, кино из всех искусств наиболее соответствует такому подходу. Ведь это не порыв вдохновения, это индустрия.{} Речь ведь не о том, что искусство формализуемо и сводимо к пропаганде. Конкретный режиссер, свободный от «доминирующих стереотипов», может исхитриться и найти средства на воплощение своих замыслов. И в книге профессора Федорова представлены такие фильмы, включая добросовестные экранизации русской классики.»
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