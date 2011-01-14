Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Публикация книги профессора А.В.Федорова о трансформации образа России на западном экране

14 января
Все года

Хроника кино >>
14 января 2011
Издательство «LAP Lambert Academic Publishing», одно из лидирующих издательских домов, публикующих академические исследования, выпустило в свет книгу Александра Викторовича Федорова «Russian Image on the Western Screen: Trends, Stereotypes, Myths, Illusions» (Образ России на западном экране: тенденции, стереотипы, мифы, иллюзии).
В книге анализируется трансформация образа России на западном (США, Великобритания, Германия, Канада, Франция, Италия) экране - от периода идеологической конфронтации (1946-1991) по настоящее время (1992-2010): идеологические и социальные тенденции, мифы, стереотипы, иллюзии, классификация и сравнительный анализ идеологии, моделей содержания, модификаций жанра, стереотипов западного кинематографа, связанного с трактовками образа России. Главный вывод: в большинстве западных игровых фильмов с 1946 по 2010 год образ России рассматривается как нечто «чуждое», «иное», часто враждебное ...
Историк Илья Смирнов: «Александр Викторович Федоров строит свои выводы не на произвольном подборе впечатлений, а так, как принято в естественных науках. Кстати, кино из всех искусств наиболее соответствует такому подходу. Ведь это не порыв вдохновения, это индустрия.{} Речь ведь не о том, что искусство формализуемо и сводимо к пропаганде. Конкретный режиссер, свободный от «доминирующих стереотипов», может исхитриться и найти средства на воплощение своих замыслов. И в книге профессора Федорова представлены такие фильмы, включая добросовестные экранизации русской классики.»
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Татьяна Люлькина (Сан Франциско)   15.01.2011 - 23:29
Обязательно достану и прочитаю , хотя я не думаю , что узнаю что-то новое , чего я сама не чувствую или не знаю. Интересно узнать сравнивает ли Федоров фильмы начала Холодной войны с такими фильмами ,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

ВГИК - в "Космосе"!
ВГИК - в "Космосе"!
В Москве с 9 по 14 октября прошел 26-й международный фестиваль ВГИК, торжественная церемония открытия и закрытия которого состоялась в кинотеатре "Космос". Все желающие могли попасть в кинотеатр, где с шести до половины девятого вечера проходил этот молодежный кинопраздник.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Радомысленский
13 января 2019 года умер актер, режиссер и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Любовь Виролайнен
Наталья Защипина
Илья Коробко
Анатолий Лобоцкий
Игорь Несветаев
Александр Новиков (II)
Анастасия Ричи
Анна Самохина
Владимир Яглыч
Харриет Андерсон
Джейсон Бейтман
Фэй Данауэй
Гай Уильямс
Эмили Уотсон
Марк Эдди
Аркадиуш Якубик
все родившиеся 14 января >>

Премьеры ТВ

Несокрушимый
18 января
Первый канал
Свет в океане
18 января
Первый канал
Мистер Штайн идет в онлайн
19 января
Первый канал
Радуга жизни
19 января
Россия 1

ревью