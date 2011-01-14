Публикация книги профессора А.В.Федорова о трансформации образа России на западном экране

анонс

16 сентября 2007

ВГИК - в "Космосе"!

В Москве с 9 по 14 октября прошел 26-й международный фестиваль ВГИК, торжественная церемония открытия и закрытия которого состоялась в кинотеатре "Космос". Все желающие могли попасть в кинотеатр, где с шести до половины девятого вечера проходил этот молодежный кинопраздник.