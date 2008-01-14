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Премьера - «Одна ночь любви»

14 января
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14 января 2008
14 января на СТС – премьера приключенческого костюмированного телеромана «Одна ночь любви».
Ивановой вернули лицо!
На роль первой красавицы – дворянки Саши Забелиной – в сериал «Одна ночь любви» была приглашена актриса Светлана Иванова, девушка с идеальными для этой роли качествами. Стройная фигура, длинная шея, роскошные волосы и нежная кожа. Однако в процессе съемок эффектному лицу актрисы пришлось вынести немало испытаний.
Для Макеевой дырявят корсеты!
Вернувшаяся на съемочную площадку сериала «Одна ночь любви» после новогодних праздников актриса Анастасия Макеева поставила в тупик костюмеров. Девушка занята в роли Ольги, сестры главной героини Саши Забелиной, и, как и остальные актрисы, на площадке носит шикарные туалеты времен XIX века. Разумеется, уникальные наряды со строгими корсетами шились для каждой актрисы лично. В самом начале съемок на Настя они сидели как влитые, однако со временем становились все свободнее и свободнее.
Выходить из положения пришлось немедленно: сделать на корсете еще несколько дырочек и протянуть через них шнур, чтобы хоть как-то зафиксировать одеяние на актрисе.
Здор скрывает амулет!
Актриса Анна Здор, играющая в «Одной ночи любви» сестру Орлова Надежду, вынуждена прятать под одеждой амулет! Секрет Ани заключается в том, что она обычно носит крохотный золотой ключик, подаренный ей мамой еще в детстве. Но съемки костюмированного сериала диктуют свои правила: шикарные костюмы XIX века требуют соответствующих украшений в духе времени. С требованием снять амулет с шеи актриса, разумеется, согласилась, но расстаться с ним на время съемок отказалась категорически. Впрочем, она быстро вышла из положения: приобрела золотую же миниатюрную булавочку и прицепила на неё заветный ключик.
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персоны
Анна ЗдорСветлана ИвановаАнастасия Макеева
фильмы
Одна ночь любви

обсуждение >>
№ 2
Остробокова Ирина (Шахты)   4.02.2008 - 17:53
Как называется песня из сериала и кто ее исполняет? читать далее>>
№ 1
Алена Ш. (Карпинск)   19.01.2008 - 18:07
Как называется песня из сериала и кто ее исполняет? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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