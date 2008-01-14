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Премьера комедийной мелодрамы "Караси"

14 января
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14 января 2008
В середине января, на озвучивание роли Ларисы, главной героини телевизионного фильма «Караси», в Киев приехала актриса Елена Яковлева.
С театральными гастролями актриса бывает в столице Украины, практически, каждый год, а вот в кино снималась впервые.
Сценарий «Карасей», по словам Елены, показался ей «довольно-таки симпатичным», поэтому, несмотря на плотный график, она нашла время для съемок в новой мелодраме от компании «Стар Медиа».
Работу над фильмом режиссер Сергей Крутин планирует закончить к началу февраля, и Яковлеву ждут напряженные часы в студии. В своем рабочем графике актриса смогла найти только один день, в течение которого и собирается озвучить роль Ларисы.
На первый взгляд, семья Карасей – типичная ячейка общества «по-советски». Отец семейства - Аркадий Карась (Юрий Степанов) – военный, любитель рыбалки, фанат футбола и почитатель пышногрудых буфетчиц. Его жена — Лариса Карась (Елена Яковлева) – врач-гинеколог. Женщина мягкая и ранимая, болезненно переживающая за своих уже взрослых детей и в глубине души жаждущая тихого женского счастья. Сын (Ярослав Жалнин) - самовлюбленный юнец, местный раздражитель девичьих грез. Дочь (Светлана Малюкова) - аспирантка, закрутившая роман с женатым мужчиной. И вот однажды эти «семейные консервы» сотрясает квартирный вопрос. Полковнику Карасю обещают вторую квартиру, - причем, двухкомнатную, но при условии, что сын женится. А тут - некстати свалившаяся на сына повестка в армию, огнестрельное ранение, авария и неудавшийся родительский юбилей.

Информация предоставлена кинокомпанией STAR MEDIA
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Ярослав ЖалнинСергей КрутинСветлана МалюковаЮрий СтепановЕлена Яковлева
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Караси

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Премьера комедийной мелодрамы "Караси" фотографии
Премьера комедийной мелодрамы "Караси" фотографии
Премьера комедийной мелодрамы "Караси" фотографии
Премьера комедийной мелодрамы "Караси" фотографии
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