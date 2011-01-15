«Outro». Показ в театре «Практика»

В Киноклубе театра «Практика»
15 января прошел показ документального фильма «Outro»
. Представила фильм и рассказала об истории его создания автор сценария, режиссер, продюсер и оператор - Юлия Панасенко.
До встречи с матерью – две недели. До смерти – месяц. Но первое ей кажется намного страшнее.
Outro
– музыкальный термин, который аналогичен литературному понятию «эпилог».
Outro
– фильм о молодой женщине, о том, как она готовится к своему уходу и пытается решить самый главный, не решенный вопрос в своей жизни – отношения с собственной мамой. В кадре они встречаются, но снята первая встреча за долгие три года их жизни порознь.
«Картина потрясает тем, чем и должно, собственно, потрясать документальное кино: проникновением в чужую жизнь до степени абсолютного слияния переживаний героя и собственных переживаний», -
считает режиссер-документалист Виталий Манский
.
В 2010 году фильм завоевал Гран-при Российского открытого фестиваля авторского документального кино «Артдокфест»
и получил Национальную премию кинокритики и кинопрессы за лучший документальный фильм.
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