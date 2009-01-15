«Подмена». Премьера

Миссис Коллинз подробно рассказала свою историю. Она с самого начала была уверена, что этот мальчик не ее пропавший сын… Президент Швейцер подверг ее изнурительному допросу, пытаясь узнать, что произошло после того, как ее забрали в больницу. «Меня привели к капитану Джонсу, - говорит она. – В присутствии еще нескольких человек он спросил: «Чего вы добиваетесь? Хотите выставить нас дураками? Пытаетесь увильнуть от своего материнского долга и заставить государство обеспечивать вашего сына?»
Los Angeles Times, 17 октября 1928 г.
Отчет о слушаниях по делу Кристин Коллинз в полиции
В новом фильме Клинта Иствуда
(«Малышка на миллион»
, «Непрощенный»
) «Подмена»
, вышедшем на экраны сегодня, 15 января, главные роли исполняют Анджелина Джоли
(«Ложное искушение»
, «Сильное сердце»
, «Прерванная жизнь»
) и Джон Малкович
(«Опасные связи»
, «Беовульф»
, «Сжечь после прочтения»
). Эта эмоциональная и провокационная драма, основанная на реальных событиях, навсегда изменивших жизнь в Лос-Анджелесе. «Подмена»
- это история о женщине, чья сила духа и нежелание сдаваться помогли ей одержать победу в борьбе против коррумпированного полицейского управления города. Ее история стала основой для эры достоинства и равенства перед законом
Март 1928 года, Лос-Анджелес. Прекрасным субботним утром жительница рабочего пригорода, мать-одиночка Кристин Коллинз (обладательница «Оскара» Анджелина Джоли
) уходит на работу на телефонную станцию и оставляет своего 9-ти летнего сына Уолтера одного дома. Вернувшись с работы, она сталкивается с самым страшным кошмаром в жизни любой матери: ее сын исчез.
Начинается изматывающий, бесплодный поиск, однако никаких следов Уолтера найти не удается… И только через пять месяцев полиция заявляет, что ее сын найден. При встрече женщина понимает, что ее обманули, Но полиции нужна громкая и трогательная сцена воссоединения матери и ребенка. Замученная полицейскими, репортерами, фотографами и собственными противоречивыми эмоциями, Кристин вынуждена взять мальчика. Однако в душе она понимает, что это не Уолтер, и не может смириться с этим.
Она не прекращает поиски своего сына и пытается привлечь полицию, но обнаруживает, что в консервативном Лос-Анджелесе невозможно выжить, бросив вызов системе. Ее единственным союзником становится преподобный Густав Бриглеб (Джон Малкович
), который помогает ей в борьбе с городскими властями и в поисках пропавшего мальчика.
Коррумпированные полицейские пытаются поставить под вопрос ее душевное здоровье, но это не останавливает Кристин в ее поисках правды. Постепенно она невольно становится героиней простых людей, униженных гнилой полицейской системой Лос-Анджелеса. Никто и ничто не остановит поиски отчаявшейся женщины… кроме тех, кто по закону обязан помогать и защищать ее.
Продюсерами фильма выступили обладатель награды Киноакадемии Брайан Грейзер
(«Гангстер»
, «Нокдаун»
, «Игры разума»
), обладатель «Оскара» Рон Ховард
(«Фрост/Никсон»
, «Нокдаун»
), а также номинант на «Оскар» Роберт Лоренц
(«Письма с Иводзимы»
, «Малышка на миллион»
, «Таинственная река»
).
В фильме также снимались: Джеффри Донован
(телефильм «Срочное уведомление»
) в роли капитана Дж.Дж.Джонса, Майкл Келли
(«Любовь со словарем»
) в роли детектива Лестера Ибарры, Колм Фиоре
(«Чикаго»
) в роли шерифа Джеймса И.Дэвиса, главы полицейского участка, Джейсон Батлер Харнер
(телефильм «Джон Адамс»
) в роли Гордона Норткотта, серийного убийцы, и Эми Райан
(«Прощай, детка, прощай»
) в роли Кэрол Декстер, соседки Кристин по психиатрической больнице.
Оператор фильма: Том Штерн
(«Малышка на миллион»
, «Флаги наших отцов»
), художник-постановщик: Джеймс Дж.Мураками
(«Письма с Иводзимы»
, «Пути и путы»
), режиссеры монтажа: обладатель награды Киноакадемии Джоэль Кокс
(«Непрощенный»
, «Малышка на миллион»
) и Гэри Д.Роач
(«Письма с Иводзимы»
, «Пути и путы»
). Художник по костюмам: Дебора Хоппер
(«Малышка на миллион»
), специалист по визуальным эффектам: Майкл Оуэнс
(«Флаги наших отцов»
, «Письма с Иводзимы»
). Автор сценария: Джо Майкл Стражински
(«Исчезнувшие в солнечном свете»
).
Исполнительные продюсеры: Тим Мур
(«Флаги наших отцов»
, «Письма с Иводзимы»
) и Джим Уайтакер
(«Гангстер»
, «Нокдаун»
).
ДО НАЧАЛА СЪЕМОК
Наследие материнской любви:
память о Кристин Коллинз
История Лос-Анджелеса в первой половине 20-го века отмечена сенсационными случаями коррупции, укрывательств и убийств. Изнасилование Роско Арбакль
, убийство юной старлетки Вирджинии Рэпп
в 1921 году, похищение проповедника Эйми Семпл МакФерсон
в 1926, убийство Черной Далии
в 1947 году – все эти скандалы сотрясали город и бросали тень на его власти.
Полузабытая история обычной женщины, которая пыталась найти своего пропавшего сына, была заново открыта бывшим журналистом и стала поводом для сотрудничества самых уважаемых продюсеров Голливуда.
Несколько лет назад сценарист ДжоМайкл Стражински
, бывший журналист, сотрудничавший с Los Angeles Times, The Herald Examiner и Time, обнаружил в архивах городского собрания Лос-Анджелеса историю противостояния обычной женщины и политической машины города.
«Однажды мне позвонил мой источник из городского собрания и сообщил, что они уничтожают старые записи, и, возможно, мне будет интересно ознакомиться с кое какими материалами, прежде чем они их сожгут
, - вспоминает сценарист. – Так я узнал о деле Кристин Коллинз. Читая документы, я подумал: «Этого просто не может быть, это ошибка». Однако я понял, что ошибки никакой нет»
.
В 1928 году Лос-Анджелес находился во власти деспотичной политической инфраструктуры во главе с мэром Джорджем И.Грайером и шерифом полиции Джеймсом И.Дэвисом по прозвищу «Два ствола». Эти люди вместе со своими подчиненными терроризировали город. История конца их деспотизма и всевластия началась, когда одинокая мать из рабочего пригорода заявила о пропаже своего девятилетнего сына. Последовало несколько месяцев бесполезных поисков, спровоцировавших рост негативных настроений среди населения и усиление давления общества.
Когда в Иллинойсе нашли мальчика, которого объявили Уолтером, Кристин Коллинз и все вовлеченные в поиски люди затаили дыхание. Начался обмен письмами и фотографиями, и власти сами поверили в свои заявления, что мальчик нашелся. Коллинз нашла деньги на возвращение Уолтера домой, а полицейское управление придало этому событию максимум публичности, надеясь улучшить таким образом свою пошатнувшуюся репутацию.
Единственная проблема заключалась в том, что этот ребенок не был Уолтером. Коллинз не раз говорила о том, что это не ее сын, однако капитан Дж.Дж. Джонс не хотел ей верить. Полицейское управление советовало ей «попробовать пожить с мальчиком в течение пары недель»
. Измученная женщина согласилась. Дело было закрыто.
Однако через три недели Коллинз вернула «Уолтера» назад, приводя различные доказательства того, что это не ее ребенок. Капитан Джонс не привык к тому, чтобы его действия подвергались сомнению, тем более, со стороны женщины. Вместо того чтобы признать ее правоту, он отправляет Кристин в психиатрическую лечебницу, где она провела пять тяжелых дней.
Мальчик, которого выдавали за Уолтера, на самом деле оказался двенадцатилетним Артуром Хатченсом, беспризорником, отправившимся в Голливуд в надежде встретиться со своим любимым киноактером Томом Миксом. Владелец придорожного кафе в Иллинойсе счел, что он похож на пропавшего Коллинза из Лос-Анджелеса. Хатченс с радостью ухватился за эту версию, заставив Кристин Коллинз заплатить за его проезд в Лос-Анджелес. Этот поступок запустил цепь событий, которые навсегда изменили жизнь города.
Стражински счел эту историю невероятно интересной, и чем дальше он погружался в ее детали, тем больше она захватывала ее. Он изучал ее в течение года, исследуя мельчайшие подробности семилетних мучений Коллинз. В ходе исследования были обнаружены обстоятельства, гораздо более серьезные, чем розыгрыш Хатченса – в частности, деятельность серийного убийцы Гордона Норткотта (который то признавался в убийстве Уолтера Коллинза, то отрицал это), а также ничем не оправдываемая сила и жестокость властей Лос-Анджелеса.
Кроме того, сценарист также нашел сведения о человеке по имени Густав А.Бриглеб, пресвитерианском священнике, который помогал Коллинз в ее поиске истины. Сознательно уйдя на обочину истеблишмента, он заработал себе авторитет своими обличительными выступлениями на радио и публичными проповедями, призывая людей не верить коррумпированной полиции. Бриглеб сотрудничал с Коллинз и ее адвокатом, стремясь к тому, чтобы случай Коллинз не остался без внимания, а история ее пребывания в психиатрической больнице стала известна как можно большему количеству людей. Эта работа привела к смещению руководства города и полиции и выявлению их коррумпированных связей.
Коллинз скончалась в 1935 году, так и не узнав, что случилось с ее сыном. Однако Стражински считает
, что ее наследие очень важно: «Смысл этой истории в том, что она хотела узнать, что именно произошло. Она не сдавалась, несмотря на все давление и препятствия. Она не прекращала поисков до самого конца. Ее вера помогла ей выдержать то, что сломало бы любого другого человека. Она никогда не переставала бороться. И это помогло сломать устоявшуюся систему. Я хотел отдать должное этой женщине»
.
«Мои намерения были очень простыми: отдать дань памяти стойкости и поступкам Кристин Коллинз
, - продолжает сценарист. – Я должен был рассказать эту историю как можно более честно, поведать о ее борьбе, о том, как она не теряла веры. Ее простой вопрос «Где мой сын?» перевернул всю структуру власти Лос-Анджелеса»
. В сценарии много прямых цитат из материалов дела.
После этого Стражински
начал искать режиссера, который взялся бы за эту историю, и актрису на роль Кристин Коллинз. Его выбором стали Клинт Иствуд
и Анджелина Джоли
. До этого по сценариям Стражински
снимались только научно-фантастические телевизионные фильмы. «Подмена»
- его первый художественный фильм.
О СЪЕМКАХ
Иствуд и Джоли:
зеленый свет для «Подмены»
Шокирующая история, основанная на реальных событиях, привлекла внимание обладателей награды Киноакадемии, продюсеров Брайана Грейзера
и Рона Ховарда
, которые выпустили такие кассовые фильмы, как «Гангстер»
, «Игры разума»
, «Нокдаун»
, «Огни пятничного вечера»
и «Аполлон-13»
.
«Я очень люблю работать с реальными историями
, - отмечает Грейзер. – Мне понравился сюжет, понравилась текстура эпохи. Реальность этих событий придает истории большую эмоциональную силу»
.
Зная, что у режиссера и продюсера Клинта Иствуда
есть такая же тяга к реальным историям, Грейзер
и Ховард
предложили ему снять этот фильм. «Я взял сценарий с собой в самолет в Берлин и прочитал его с большим удовольствием
, - вспоминает режиссер. – И я согласился, а Брайан и Рон сообщили мне, что Анджелина Джоли читала сценарий и хочет сыграть Коллинз. Так что все получилось очень быстро и просто»
.
Давний партнер Иствуда Роб Лоренц
тоже проникся этой историей. «Я прочел страниц пятнадцать и вернулся назад, чтобы убедиться, что это действительно реальная история
, - вспоминает он. – Джо создал потрясающий сюжет. Он приложил к сценарию ксерокопии заметок, фотографии и другие материалы дела. Я был поражен не только тем, что все это правда, но и тем, что я никогда не слышал об этой истории»
.
После этого компания Imagine Entertainment решила выпускать этот фильм.
Клинт Иствуд
был очень рад поработать с Джоли
: «Анджелина – уникальная актриса
, - говорит Иствуд
. – Она напоминает мне актрис золотого века кино сороковых годов – Кэтрин Хепберн, Ингрид Бергман, Бетт Дэвис, Сьюзан Хэйвард. Она такая же удивительная, как они»
.
Ховард
и Грейзер
были довольны тем, как складывается проект. «Я купил сценарий и написал список лучших режиссеров мира
, - рассказывает Грейзер
. – И мне удалось осуществить свою мечту и заполучить Клинта Иствуда. А потом и Анджелину Джоли на главную роль. Главное – верить в свою мечту. Анджелина идеально подходит на эту роль. Она очень эмоционально отзывчивая и живая»
.
Несмотря на интересный сюжет и отличную команду, Джоли
не сразу согласилась на роль матери, у которой похитили сына – что неудивительно, так как она только что сыграла роль женщины, у которой похитили мужа, в «Сильном сердце»
. Но, в конце концов, сценарий Стражински
покорил ее.
«Это поразительная история
, - говорит Джоли
. – Я просто не могла оторваться от сценария. Удивительно стойкая женщина, которой можно только восхищаться. Однако как актрисе и матери мне не все нравилось в этом фильме. Я не хотела делать фильм о похищении ребенка, потому что не хотела впускать эти мысли в свой мир. Но сила этой женщины заставила меня отбросить предрассудки. Это история о коррупции тех, кто находится у власти. И это проблема, которая не ушла со временем»
.
После того, как основные игроки были найдены, Иствуд
и другие участники проекта приступили к поискам актеров на остальные роли.
Полицейские, проповедники и серийные убийцы:
кастинг
По мере того, как Кристин Коллинз искала своего сына и боролась с полицейскими и преступниками, она обрела некоторое количество помощников и врагов. Преподобный Густав Бриглеб, пастор двух пресвитерианских церквей в Лос-Анджелесе, адвокат С.С.Ханн, известный своим опытом в криминальных делах, капитан полиции Дж.Дж.Джонс, вставлявший Коллинз палки в колеса на протяжении семи лет ее поисков – для всех этих людей сценарист сохранил их реальные имена. Кроме того, в сценарии появилось несколько вымышленных персонажей.
Преподобный Бриглеб – бесстрашный активист, который позиционировал себя как цепного пса, сражающегося с коррупцией городских властей. Он объяснял горожанам, что они слишком сильно доверяют властям, призывал их увидеть истину и искоренить коррупцию. Бриглеба сыграл знаменитый Джон Малкович
. Это ключевая фигура в поисках, предпринятых Коллинз, человек, который спас ей жизнь.
Джоли
считает, что между преподобным Бриглебом и Кристин Коллинз возникла истинная дружба. «Он – своего рода глас времени
, - говорит она, - и это привлекает мою героиню к нему. Он направляет и наставляет ее. Придает ей то ощущение силы, которое исходит от властных людей. «Вы не безумна, - говорит ей пастор. – Эти люди не являются хорошими людьми; то, что у них есть полнота власти, не означает, что вы должны их уважать. Вы должны подвергать их действия сомнению». Он помогает ей обрести ее собственный голос»
.
Иствуд
уже работал с Малковичем
во время съемок драмы «На линии огня»
и был рад снова пригласить его. «Мне очень нравятся актерские работы Джона
, - говорит режиссер. – Я подумал, что это будет интересный выбор. В его исполнении преподобный «заиграл». В нем есть что-то от хамелеона»
.
Малкович
с любопытством отнесся к этому предложению. «Это довольно ранний пример того давления, которое в наше время оказывает пресса
, - говорит актер. – Бриглеб ведет свою программу по радио и читает проповеди. Он действительно открыл людям глаза на деятельность полицейского управления Лос-Анджелеса и на их чудовищные деяния»
.
Преподобный Бриглеб считал полицейские власти города жестокими, некомпетентными и коррумпированными. Малкович
видит в своем герое борца за справедливость – даже тогда, когда эта справедливость непопулярна и опасна. «Удивительно…
- говорит Малкович
. – Мой персонаж цитирует шерифа Дэвиса: «Мы будем продолжать травлю преступников с оружием на улицах Лос-Анджелеса. Я хочу, чтобы мне доставили их мертвыми, а не живыми, и я накажу любого полицейского, который проявит к ним хоть каплю милости»
. Такое давление на офицеров полиции объясняет их интерес к тому, чтобы как можно быстрее покончить с делом Коллинз и не обращать внимания на то, что ей вернули не того мальчика.
Легендарного адвоката С.С.Ханна сыграл характерный актер Джеофф Пирсон
. Это он вел дело Коллинз и в результате дискредитировал «Кодекс 12». Выходец из влиятельной семьи Лос-Анджелеса, он использовал свою политическую власть в течение десятилетий. Такие политики, как губернатор Лос-Анджелеса Кеннет Ханн и нынешний мэр города Джеймс Ханн, являются его потомками.
На роль безжалостного капитана полиции Дж.Дж.Джонса пригласили актера Джеффри Донована
. Несмотря на то, что Коллинз подала иск против городских властей и выиграла 10 800 долларов, она не получила от него никакой поддержки или извинения. Каждые несколько лет он являлся к ней с требованиями возместить его расходы по поиску мальчика.
Донована
привлекло не только то, что его герой – реальный персонаж, но и то, каким объемом власти он обладал. «То, что он сделал с этой женщиной – это просто непостижимо
, - говорит он. – Я говорил с Анджелиной о тех сценах, когда я помещаю ее в психиатрическую больницу; то, что я ей говорю – это реальные слова этого человека. Я просто не могу поверить, что человек может настолько закрыть глаза на факты и вот так раздавить другого человека – буквально между пальцами как какое-нибудь насекомое»
.
Дело Уолтера Коллинза так и оставалось неразрешенным, но одновременно с этим шло параллельное расследование, которое пролило свет на местные порядки. Запутанная история маньяка по имени Гордон Стюарт Норкотт стала площадкой для многолетней игры в кошки-мышки между ним и Кристин Коллинз.
В 1928 году пятнадцатилетний племянник Норткотта (Джейсон Батлер Харнер
) Сэнфорд Кларк (Энди Алдерсон
) навел полицию на довольно страшную находку на ранчо своего дяди. Три офицера полиции во главе с Лестером Ибаррой (Майкл Келли
) обнаружили останки детей, убитых топором и закопанных прямо на ранчо. Сэнфорд утверждал, что маленький Уолтер был одним из этих детей, однако, так ли это или нет, неизвестно и по сей день.
Последующее расследование выявили страшные факты о «ферме смерти» Норткотта. В результате были обнаружены следы десятков исчезнувших мальчиков разного возраста. 24-летний Норткотт похищал, истязал и убивал мальчиков прямо на своем ранчо. Серийного убийцу осудили за убийство четырех мальчиков, хотя на самом деле число его жертв было гораздо больше. Страдавший психическим расстройством Норткотт до самой своей казни делал противоречивые заявления с единственной целью – помучить Кристин Коллинз и держать ее в неведении по поводу судьбы Уолтера.
Подбирая актера на роль Норткотта, Иствуд
был поражен сходством убийцы с актером Джейсоном Батлером Харнером
. «По иронии судьбы, внешне он очень походил на этого страшного человека
, - говорит режиссер. – Но дело не только в этом. Джейсон – потрясающий актер»
.
Для любого актера сыграть социопата достаточно трудно, однако Харнера
привлекла сложная игра, которую Норткотт вел с Кристин Коллинз. «С того момента, когда Норткотт увидел ее в суде, он начал играть с ней в кошки-мышки
, - говорит актер. – Он узнал ее по фотографиям в газете… а ведь он и сам был своего рода знаменитостью, так что в его глазах они были как бы равны»
.
На второстепенные роли создатели фильма пригласили театральных и характерных актеров из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Деннис О'Хара
, недавно снявшийся с Джоли
в «Сильном сердце»
, играет доктора Джонатана Стила, психиатра, стоящего во главе лечебницы, куда помещают Кристин. «Это было место, куда можно было запрятать любого человека, неугодного полиции
, - говорит актер. – Мне кажется, у них была очень эффективная система запугивания женщин»
.
Одной из пациенток Стила была Кэрол Декстер, проститутка, у которой был неудачный роман с полицейским. Эта несчастная женщина становится невольной спасительницей Коллинз. Она рассказывает затравленной матери пропавшего мальчика о реалиях больницы и пытается разделить с ней ее боль. На эту роль была приглашена номинантка на награду Киноакадемии Эми Райан
.
Только что закончив сниматься в фильме «Прощай, детка, прощай»
, Райан
с радостью согласилась перенестись в другую эпоху американской истории и сыграть такую противоречивую героиню. «Кэрол говорит Кристине: «Если мы будем безумными и озлобленными, никто не будет нас слушать»
, - говорит Райан. – Если женщина высказывается против властей, для них это означает, что она сошла с ума, и нужно запрятать ее в психушку»
.
Анджелина Джоли
отмечает, что когда она в последний раз играла пациентку психбольницы (за роль актрисы Лизы Роув в фильме 1999 года «Прерванная жизнь»
она получила «Оскар»
), это было нечто аналогичное. «В тот раз я была скорее похожа на героиню Эми
, - говорит актриса. – Я была более агрессивная и забавная»
.
Кроме того, создатели фильма сделали своеобразный микс из реальных персонажей времени Кристин Коллинз и вымышленных героев. «Джо проделал потрясающую работу, собрав воедино все факты и создав этих весьма убедительных персонажей, идеально вписавшихся в сюжет
, - отмечает продюсер Лоренц
. – Удивительно, что все это получилось таким правдоподобным»
. Среди новых персонажей – детектив Лестер Ибарра, который вышел на след Норткотта и установил его связь с делом Уолтера Коллинза, а также шериф Джеймс И.Дэвис (Колм Фиори
), который был бы рад исчезновению Кристин Коллинз.
И наконец, девятилетнего Уолтера Коллинза сыграл Гэтллин Гриффит
, а Артура Хатченса, двенадцатилетнего подростка, которого пытались выдать за Уолтера – Девон Конти
.
После набора актеров перед создателями фильма встала задача воссоздать облик Лос-Анджелеса восьмидесятилетней давности.
Воссоздание Лос-Анджелеса двадцатых годов
В послужном списке Иствуда более тридцати фильмов, и он в совершенстве освоил процесс съемок. Он ограничивает время репетиций, чтобы игра выглядела более естественной; он не склонен бесконечно повторять дубли, что очень нравится актерам. «Все мои действия как режиссера основываются на том, что мне нравится, как актеру
, - делится своими секретами Иствуд
. – Я учусь из года в год. Как бы идеально все ни было спланировано, происходят вещи, которые работают за или против вас. Так что всегда есть радость от того, что те или иные вещи работают, оживают, превращаясь из листка бумаги в живое действие»
.
Его команда с радостью восприняла этот метод. «Клинт просто потрясающий
, - говорит Джоли
. – Я готова говорить о нем часами. Он очень убедителен как режиссер. В нем есть лидерские качества, он умеет ценить каждого конкретного человека, и актеры отвечают ему тем же. Он просто блестящий режиссер. Я бы хотела работать с ним вечно»
.
Места съемок
Фоном для истории Коллинз служит бурлящая жизнь Лос-Анджелеса. В начале фильма мы видим счастливую маленькую семью, живущую в пригороде, и телефонную станцию, на которой работает Кристин. Затем перед нами проходят толпы демонстрантов, защищающих ее права.
Для того, чтобы воссоздать реальный дух двадцатых и тридцатых годов, потребовался серьезный поиск. Было установлено, что много старых домов было разрушено, вместо улиц возникли скоростные шоссе, и облик целых районов неузнаваемо изменился, в том числе и тот район, где жили Коллинзы.
Художник-постановщик Джеймс Мураками
и менеджер по поиску мест для съемок Патрик Миньяно
сумели найти в современном Лос-Анджелесе подходящие места. Мураками
уже работал с Иствудом
и Штерном
на фильме «Письма с Иводзимы»
, так что он был знаком с их эстетическим и операторским стилем.
Это была сложная задача, однако команде Мураками
удалось найти нетронутые временем районы в Сан-Димасе, Сан-Бернардино и Пасадене. Кроме того, съемки проходили в городском собрании Лос-Анджелеса и в павильонах Universal Studios
. Разумеется, специалист по визуальным эффектам Майкл Оуэнс
оказал свою помощь в воссоздании городских ландшафтов.
Самым сложным было воссоздать пригороды. Местом съемок стал Сан-Димас, расположенный примерно в 50 километрах к востоку от Лос-Анджелеса. Утопающие в зелени деревьев дома были очень похожи на место, где жили Коллинзы в двадцатые годы.
«Нам очень повезло, что мы нашли это место
, - вспоминает Мураками. – В этом районе мало что изменилось, и кроме того, там очень красиво. Мы пытались сделать все как можно проще: мы приглушили цвета, чтобы создать ощущение уюта; продумали каждую мельчайшую деталь»
.
Легендарные красные трамваи Лос-Анджелеса, чьи пути пересекают город от Пасадены до пляжей Санта-Моники, не могли не найти свое место в фильме. К счастью, удалось найти реальный трамвай на ходу, которым и воспользовались во время съемок.
Вот что говорит Иствуд
о меняющемся с годами облике Лос-Анджелеса: «У меня есть преимущество – я старше Роба и других
, - смеется он. – Когда я впервые приехал в Лос-Анджелес в пятидесятые годы, город был другим. И даже тогда повсюду были эти красные трамваи. Они были крайне популярны в то время»
.
Ферму Норткотта создатели фильма расположили в Ланкастере, в 120 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Мураками и его команда совершили поездку на настоящее ранчо убийцы. «Там очень страшно»
, - говорит художник-постановщик. Однако для членов съемочной группы было крайне важно понимать топографию и ландшафт местности. При воссоздании фермы были использованы вырезки из газет того периода.
Строительство нынешнего городского собрания Лос-Анджелеса было закончено в 1928 году, однако все равно потребовались корректировки некоторых деталей. Сейчас здание окружено более новыми сооружениями и парковками. Кроме того, оно несколько обветшало, поэтому на экране ему придали более свежий вид.
Во время съемок на ступенях городского собрания прошлое и настоящее смешалось очень любопытным образом. Актеры Колм Фиори
и Рид Бирни
(шериф Дэвис и мэр Крайер) снимали сцену в нескольких метрах от мемориальной доски на здании в честь мэра Джорджа И.Крайера. Для актеров это был сюрреалистический момент осознания правдивости этой истории.
Костюмы
В ходе работы над фильмами Иствуда
о сороковых годах («Флаги наших отцов»
, «Письма с Иводзимы»
) Дебора Хоппер
обошла все магазины винтажной одежды от Лос-Анджелеса до Канады. Она задействовала все свои контакты, чтобы найти костюмы, белье и обувь для тысячи мужчин, женщин и детей, которые были заняты на съемках. Потребовались и дополнительные исследования – надо было как можно более точно воссоздать костюмы эпохи Великой депрессии, необходимые для массовки.
От шерстяных костюмов для полицейских до штанишек и длинных носков маленького Уолтера – все это необходимо было найти. «Искать винтажную одежду довольно сложно
, - говорит Хоппер
. – Особенно это касается давних времен, потому что ткань изнашивается. Так что мы облазили всю страну, и то нам еле-еле хватило вещей»
.
Стиль женской одежды двадцатых годов для любых социальных слоев – от пролетариата до городских матрон – предполагал сдержанный силуэт, заниженную талию, меховые пальто и небольшие шляпки. Прически тогда носили с начесами и завивкой. Кроме этого, женщины носили длинные перчатки, часто вязанные вручную. Это был достаточно формальный стиль; даже повседневная одежда кажется консервативной по нынешним стандартам.
Хоппер изучила фотографии Кристин Коллинз и смогла собрать достаточно информации, чтобы должным образом одеть Анджелину Джоли
. Внимание художницы к деталям и эстетике стало неотъемлемой частью подхода Джоли
к ее персонажу. «Выбор гардероба исключительно важен для Кристин
, - говорит актриса. – В стиле двадцатых годов есть что-то очень милое. Ты чувствуешь себя мягкой и женственной, скрытой под всей этой тканью. Это мне очень помогло»
.
Для сцен на работе, в телефонной компании, потребовался необычный аксессуар – роликовые коньки на кожаных ремешках, надетые на туфли на каблуках. Джоли пришлось учиться кататься на этих уникальных коньках, и в качестве справочного материала она использовала фотографии того времени.
«Это было очень забавно – кататься на роликах на каблуках. Ничего подобного я в своей карьере никогда не делала
, - смеется актриса. – Здорово, что это есть в сюжете – мне кажется, это пример странных вещей, которые люди делали в двадцатые годы»
.
***
Съемки оставили сильное впечатление на членов съемочной группы. Это было особенно важно для Джоли
, потому что эта история служила примером родительских переживаний. Вот что говорит актриса об опыте, связавшем ее с актерами и съемочной группой «Подмены»
: «Для этого фильма нужна действительно глубокая игра. Мы вместе плакали, вместе злились, вместе прошли через многое. Мы действительно привязались друг к другу эмоционально. И мы подружились»
.
Иствуд
приводит цитату из Джимми Кэгни
, которую могла бы произнести и Кристин Коллинз: «Когда человека преследуют враги, единственное, что он может сделать – это твердо встать на ноги и говорить правду»
.
Если бы Уолтер Коллинз был жив, сегодня ему было бы 89 лет.
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