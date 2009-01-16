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В калиниградском киноклубе - Мишель Гондри

16 января
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16 января 2009
Первое в 2009 году заседание киноклуба состоялось в кинотеатре «Заря». В зрительном зале пустых мест не оказалось. Многие калининградцы пришли посмотреть документальный фильм Мишеля Гондри «Вечеринка в моем квартале».
Теперь зрителям не придется покупать билет в кино. Подобная практика существует во многих кинотеатрах мира. Лишь после просмотра киноманы оценивают качество ленты из собственного кошелька по принципу: кто сколько может. В качестве эксперимента выбран дебютный фильм Питера Джексона «Плохой вкус».
Документальный фильм Мишеля Гондри «Вечеринка в моем квартале», которым открывался киноклуб 2009, посвящен одному из самых необычных концертов. Он состоялся в самом центре нью-йоркского квартала «Бруклин» в сентябре 2005 года. Мировые звезды, такие как Эрика Баду, Фуджис, Мос Деф согласились совершенно бесплатно выступить перед своими земляками.
Так уж получилось, что этой зимой многие фильмы посвящены рок-н-роллу. Эта тема присутствовала и в «Стилягах», а теперь новый фильм Гая Ритчи получил название «Рок-н-ролльщик». Самое интересное, что калининградская премьера состоится на 2 дня раньше общероссийской, а переводить фильм здесь, в «Заре», вживую будет сам Гоблин.

Россия
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персоны
Эрика БадуГоблинМишель ГондриМос ДефПитер ДжексонГай Ричи
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Инопланетное рагуРок-н-рольщикСтиляги

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