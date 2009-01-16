В калиниградском киноклубе - Мишель Гондри

Первое в 2009 году заседание киноклуба состоялось в кинотеатре «Заря»
. В зрительном зале пустых мест не оказалось. Многие калининградцы пришли посмотреть документальный фильм Мишеля Гондри «Вечеринка в моем квартале»
.
Теперь зрителям не придется покупать билет в кино. Подобная практика существует во многих кинотеатрах мира. Лишь после просмотра киноманы оценивают качество ленты из собственного кошелька по принципу: кто сколько может. В качестве эксперимента выбран дебютный фильм Питера Джексона «Плохой вкус»
.
Документальный фильм Мишеля Гондри «Вечеринка в моем квартале»
, которым открывался киноклуб 2009, посвящен одному из самых необычных концертов. Он состоялся в самом центре нью-йоркского квартала «Бруклин» в сентябре 2005 года. Мировые звезды, такие как Эрика Баду
, Фуджис
, Мос Деф
согласились совершенно бесплатно выступить перед своими земляками.
Так уж получилось, что этой зимой многие фильмы посвящены рок-н-роллу. Эта тема присутствовала и в «Стилягах»
, а теперь новый фильм Гая Ритчи
получил название «Рок-н-ролльщик»
. Самое интересное, что калининградская премьера состоится на 2 дня раньше общероссийской, а переводить фильм здесь, в «Заре»
, вживую будет сам Гоблин
.
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