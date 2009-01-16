«Крыша». Завершение съемок

Подходят к концу съемки первого полнометражного фильма основателя «Ералаша» Бориса Грачевского «Крыша»
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Фильм рассказывает о современных подростках, о самом сложном и конфликтном возрасте – 13 лет. Этот возраст еще называют переходным – от детства к взрослой жизни.
Дашка, Светка и Ленка — три подружки-одноклассницы из небольшого провинциального города. Дашины родители в разводе: у отца новая семья, грудной ребенкок, на старшую дочь не остается ни сил, ни времени. Девочка мучительно ревнует отца и тянется к матери, которой почти не видит, т.к. она работает днем и ночью (дежурит в больнице), чтобы накормить и одеть свою главную радость - дочь. То, что Даша перешла в отроческий возраст и плохо справляется с одиночеством и со своими переживаниями, мать не замечает. Ей некогда. Света — девочка из богатой и дружной семьи. Ее отец — крупный строитель, бизнесмен, он обожает жену и дочь, но почти все время проводит в командировках. Каждый приезд отца домой — праздник. В какой-то момент семейная идиллия начинает рушиться из-за легкомыслия матери Светы. Назревшая драма больно ударяет по сознанию девочки. Ленка — дочь директора школы, сильной, волевой женщины. Работа с детьми — ее профессия, она уверенно разрешает всевозможные школьные и домашние проблемы, но самоуверенность, деловитость и стремление к карьере, увы, не имеют ничего общего ни с педагогической, ни с человеческой одаренностью. Таким качеством, скорее, обладает несчастная старуха, алкоголичка баба Нюра, в трудных ситуациях приходящая на помощь героиням фильма.
Обычные люди, «как все мы», симпатичные дети, взрослеющие, как всегда, неожиданно и для педагогов, и родителей. В течении фильма, который будет весь построен на тонких деталях, забавных эпизодах, понемногу вызревает жестокая драма.
Поначалу это боль соперничества: в классе появился новый мальчик, и крепкая дружба девчонок начинает давать трещины. Первые страдания неразделенных чувств заставляют героинь другими глазами увидеть окружающий мир: учителя и родители уже не боги, как раньше, а такие же, как они, несовершенные люди, способные на обман и предательство. Любить другого человека нелегко, но еще труднее научиться прощать тех, кого любишь, особенно, если тебе 12 лет. Фильм закончится чудом не свершившейся гибелью трех девочек, как и все трагедии — неожиданной и закономерной.
Взрослых играют Мария Шукшина
, Валерий Гаркалин
, Ольга Прокофьева
, Анатолий Журавлев
, Лариса Гузеева
, Александр Носик
, Артем Артемьев
и Евдокия Германова
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Наш фотограф побывал в один из декабрьских дней в школе, где проходили съемки «Крыши»
. Смотрите его фоторепортаж
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