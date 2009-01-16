«Крыша». Завершение съемок

анонс

Премьера "Тараса Бульбы" была под стать самой картине. Кинотеатр "Октябрь" на один вечер превратился во взбунтовавшуюся харчевню.

21 октября 2007

Второе пришествие игрового кино в Осетии

Северная Осетия переживает второе пришествие игрового кино. Во Владикавказе состоялся премьерный показ фильма «11 писем к Богу». Чтобы понять значение этого события, достаточно сказать, что это второй премьерный показ за последние 15 лет.