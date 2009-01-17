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Во Владивостоке - Жорж Мельес

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17 января 2009
«Великий немой» вновь покоряет Владивосток. Теперь каждый любитель старинных фильмов может насладиться ими на ежемесячном кинопоказе в музее имени Арсеньева. Такой синематограф сохранил традиции былых времен — живая музыка, черно-белые кадры на полотне и полный зал изумленных зрителей.
Улица Петра Великого, на которой находится Выставочный центр музея имени Арсеньева, каждый месяц превращается в бульвар Капуцинов. Здесь устраивают показ кинофильмов, с которых начинался синематограф — беззвучное, черно-белое и немного наивное кино. Демонстрация таких фильмов уже стала традицией и проводится постоянно. В этот раз смотрели работы Жоржа Мельеса — одного из основоположников кинематографа. Именно он первым стал использовать спецэффекты в своих фильмах.
Дмитрий Рыкунов, основатель проекта «Синематека», старший сотрудник международного выставочного центра музея имени Арсеньева: «Он сам фокусник, работал в театре, был директором и все фокусы ставил сам. И оценив возможности кинематографа, он перенес все это на экран, и часть фильмов, которые мы сегодня будем показывать, будет посвящена вот этим волшебствам — волшебной феерии, как их называли».
Для таких кинопоказов в музее Арсеньева даже возродили забытую профессию тапера. Аккомпанирует фильмам Леонид Букин. Заслуженный артист просматривает всё кино перед показом, чтобы уловить его настроение. Ведь музыка должна выражать эмоции фильма, а порой и что-то объяснять.
Леонид Букин, тапер, заслуженный артист РФ: «Я не иллюстрирую ни в коем случае какое-то произведение, я просто импровизирую. Я смотрю — ага, действие нарастает, нарастает и я (играет). Подходит герой — я успокаиваюсь и пытаюсь успокоить движение в музыке».
Первые в истории кинематографа фантастические фильмы Мельеса «Синяя борода», «Фокусник», «Человек-оркестр» заинтересовали многих. В зале просто не было свободных мест. Спустя столетие практически ничего не изменилось — зрители смеются над теми же эпизодами, что и их предки. Говорят, что наивность фильмов даже подкупает.
«Вообще черно-белое... все черно-белое, оно контрастное и выразительное. Цвет отвлекает, а черно-белое... я очень люблю черно-белые фотографии. Мне кажется, что и в черно-белом кино есть что-то такое же. То есть, они схожи в чем-то. Больше внимания на эмоции, на то, что происходит в кадре, чем на красоту картинки» - поделился своими впечатлениями от просмотра один из зрителей.
В коллекции Дмитрия Рыкунова, благодаря которому и проходят такие кинопоказы, более ста фильмов Жоржа Мельеса. Этому режиссеру будет посвящен не один вечер владивостокской «Синематеки». А в дальнейшем Дмитрий собирается познакомить зрителей со всеми гениями кинематографа прошлого века.

ПТР
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