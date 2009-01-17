Во Владивостоке - Жорж Мельес

анонс

Названы имена победителей 23-его Московского международного фестиваля для детей и юношества.

15 апреля 2007

Все, спорщики, приехали. Выходите, там вас помирят

В самом начале января 1978-го начался подготовительный период фильма «Место встречи изменить нельзя», в течение которого выбирались места натурных съемок и проводились кинопробы. К марту определился приблизительный актерский состав.