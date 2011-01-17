Обладатели кинопремии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения кинопремий «Золотой глобус». Фильм американского режиссера Дэвида Финчера «Социальная сеть»
победил в четырех номинациях.
Почетный «Золотой глобус» за выдающийся вклад в развитие индустрии развлечений достался Роберту де Ниро
.
Лучший фильм - драма (Best Motion Picture – Drama)
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Социальная сеть (Social Network, The)
Лучший актер в драматической картине (Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama):
: Колин Ферт
(«Король говорит!»)
Лучшая комедия или мюзикл (Best Motion Picture - Musical or Comedy): Дети в порядке (The Kids Are All Right)
Лучшая актриса в драматической картине (Best Performance by an Actress in a Motion Picture – Drama): Натали Портман
(«Черный лебедь»)
Лучшая мужская роль, комедия или мюзикл (Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy): Пол Джаматти
(«Версия Барни»)
Лучшая женская роль, комедия или мюзикл (Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy):Аннетт Бенинг
(«Детки в порядке»)
Лучший фильм на иностранном языке (Best Foreign Language Film): «Месть»
(Hævnen) - Дания, Швеция.
Лучшая мужская роль второго плана (Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture): Кристиан Бейл
(«Боец»)
Лучшая женская роль второго плана (Best Performance by an Actress in a Supporting Role in a Motion Picture): Мелисса Лео
(«Боец»)
«Лучший режиссер, игровой фильм» (Best Director - Motion Picture): Дэвид Финчер
(«Социальная сеть»)
Лучший сценарий (Best Screenplay - Motion Picture):Аарон Соркин («Социальная сеть»)
Лучшая песня для киноленты (Best Original Song - Motion Picture): Дайан Уоррен
за песню «You Haven't Seen The Last Of Me» (Бурлеск)
Лучший саундтрек к фильму (Best Original Score - Motion Picture):
Трент Резнор и Аттикус Росс («Социальная сеть»).
Лучший телесериал (Best Television Series - Drama)
: «Подпольная империя» (Boardwalk Empire)
Лучший телесериал - комедия или мюзикл (Best Television Series - Musical or Comedy): «Песня»
(Glee)
Лучшая мужская роль в телесериале (Best Performance by an Actor in a Television Series - Drama): Стив Бушеми
(«Подпольная империя»)
Лучшая женская роль в телесериале (Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama): Кэти Сагал
(«Дети анархии»)
Лучшая мужская роль в телесериале - комедия или мюзикл (Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy)
: Джим Парсонс
(Теория Большого взрыва)
Лучшая женская роль в телесериале - комедия или мюзикл (Best Performance by an Actress in a Television Series - Musical or Comedy)
: Лора Линни
(Большая буква «Р»)
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Номинанты на престижную кинопремию «Золотой глобус»
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