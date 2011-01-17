Обладатели кинопремии «Золотой глобус»

анонс

22 октября 2006 Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей.

13 февраля 2012 Ренат Давлетьяров - новый Вице-Президент ФИАПФ В Каннах состоялась очередная сессия Генеральной ассамблеи ФИАПФ. Известные продюсеры собрались для избрания нового руководства Федерации, и, в результате голосования, Вице-Президентом от Европы стал Ренат Давлетьяров.

19 февраля 2013 «Дух огня». Победители Главный приз фестиваля «Дух огня» получила картина из Словакии «Слепая любовь».