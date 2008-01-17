Сразу после праздников кто-то из нас узнал, что бывает "После жизни"

анонс

27 января 2012 В Европе аплодировали «Внеземному» На 32 Международном телевизионном фестивале «Золотой ларец» фильм «Внеземной» получил приз за лучшую режиссерскую работу.

20 июля 2006 Этапный фильм для коммерческого кинематографа России В нашей стране и раньше снимали фантастические ленты - философский «Солярис» Тарковского, экологический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам», комедия абсурда Георгия Данелия «Кин-дза-дза».

30 марта 1962 Наташа Ростова и Андрей Болконский Подготовительный период грандиозного фильма «Война и мир» начался 30 марта 1962 года. Была утверждена смета: 795 тысяч рублей на актерские пробы, постройку декораций и т. д. плюс 600 тысяч на приобретение необходимого в этот период инвентаря.