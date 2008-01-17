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Сразу после праздников кто-то из нас узнал, что бывает "После жизни"

17 января
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17 января 2008
Художественный фильм «После жизни», снятый компанией «Леан-М», стал одной из самых ранних премьер 2008 года. Эта лента – дебютная работа режиссера Олега Осипова, и к своим обязанностям он отнесся не то что профессионально, а сверх ответственно: дни и ночи напролет он экспериментировал с разными дублями в поисках «лучшего». Соответственно, фильм находился в производстве около двух с половиной лет, и на излете последних недель все почти единогласно решили как можно скорее выпустить работу в свет. «Против» был только один, предлагая «еще поработать». Но этот глас, как ему и полагается, был нещадно задушен.
И вот уже 17 января 2008 г. на экранах всей страны зрители увидели картину «После жизни», главными звездами которой стали Алексей Маклаков Евгений Сидихин , Саид Багов , Александр Воробьев , Елена Полякова , Илья Соколовский .
Зрители смогли оценить труд тех, кто все это время находился за кадром – режиссера и продюсера Олега Осипова, оператора Олега Топоева, создательницы музыки к фильму, рок-звезды Юты, продюсеров и администраторов, художников и постановщиков трюков, и еще большого количества незаменимых на съемочной площадке творческих личностей.

Саид Багов: «Фильм «После жизни» - это, прежде всего, история дружбы и предательства. Если говорить о моем персонаже – особенно предательства. Его предают, мало того, его убивают. Думаю, фильм стал попыткой разговора об основных, самых важных вещах в отношениях людей: верности, взаимопомощи…»

Александр Воробьев: «Темой фильма «После жизни» стало самое важное в нашей жизни чувство: дружба, в данном случае - мужская. Я думаю, иногда она оказывается даже крепче женской. И проверяется дружба как раз экстремальными ситуациями, такими, в которые и попадают герои фильма «После жизни»».

Олег Осипов: «Это моя первая работа, мой ребенок, и я не могу быть к ней беспристрастен. Где-то я знаю, что сейчас сделал бы по-другому, где-то сам собой восхищаюсь, где-то сам себя корю. В какой-то момент картина начинает жить своей жизнью, материал существует совершенно отдельно от тебя… Но, с другой стороны, знаю твердо, что у меня есть все шансы быть понятым и оцененным. А как - покажет только прокат».
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персоны
Грегори-Саид БаговАлександр ВоробьёвАлексей МаклаковОлег ОсиповЕлена ПоляковаЕвгений СидихинИлья СоколовскийОлег Топоев
фильмы
После жизни

обсуждение >>
№ 1
Фома   25.01.2010 - 12:35
Даже по телевизионным меркам фильм ниже плинтуса. Куда уж думать о прокате. Идея нормальная, но сценарий никакой, актеры играют лицом, режиссура слабая. Не зачёт. читать далее>>
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