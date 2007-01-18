Раздача слонов и материализация духов

В 2007 году на соискание девятой национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" выдвинуты 13 российских фильмов-номинантов. Об этом сообщил журналистам президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Виктор Матизен.

На звание "Лучший фильм" номинированы:

* "Живой" Александра Велидинского;

* "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова;

* "Остров" Павла Лунгина;

* "Свободное плавание" Бориса Хлебникова.

Эти же четыре картины номинированы в категориях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший сценарий". В номинации "Лучшая женская роль" на премию претендовали:

* Рената Литвинова ("Мне не больно");

* Анна Михалкова ("Связь");

* Евгения Симонова ("Многоточие").

На лучшую главную мужскую роль были выдвинуты:

* Петр Мамонов ("Остров");

* Александр Яценко ("Мне не больно" и "Свободное плавание").

В номинации лучшая женская роль второго плана были выдвинуты Лия Ахеджакова и Анна Михалкова за работы в фильме "Изображая жертву".

За лучшую мужскую роль второго плана соревались:

* Максим Лагашкин и Владимир Епифанцев ("Живой");

* Виктор Сухоруков ("Остров");

* Виктор Хаев ("Изображая жертву").

В номинации "Лучший фильм - дебют" были выдвинуты:

* "Кружение в пределах Кольцевой" Рамиля Салахутдинова;

* "Питер - FM" Оксаны Бычковой ;

* "Эйфория" Ивана Вырыпаева.

Кроме того, в номинации "Лучший зарубежный фильм" в российском прокате были представлены "Возвращение " Педро Альмодовара, "Матч-пойнт" Вули Аллена и "Доброй ночи и удачи" Джорджа Клуни.

По регламенту премии, процедура ее присуждения проходит в два этапа - на первом этапе назвать своих фаворитов в основных номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов и киножурналистов. Как сообщил Матизен, в этом голосовании приняли участие 127 человек. На втором этапе лауреатов премий прямым тайным голосованием определит Экспертный совет гильдии.