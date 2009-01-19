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«Десять зим» – новый итало-российский проект

19 января
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19 января 2009
19 января 2009-го года в Венеции начались съемки нового фильма под названием «Десять зим» итальянского режиссера Валерио Мьели. Это новый итало-российский проект, который снимают итальянские компании «ЭЦК – Экспериментальный Центр Кинемотографии Продакшн» и «Рай Чинема», а также новая российская кинокомпания «ЮФК – Юнайтед Филм Компани».
«Десять зим» - это сентиментальная история о событиях, которые пришлось пережить двум молодым людям, Сильвестро и Камилле, перед тем, как началась история их любви. Мы наблюдаем их в возрасте от 20 до 30 лет, когда они влюблены друг в друга, когда они просто друзья, а когда и вовсе почти незнакомые люди. История разворачивается в неповторимых по своей красоте городах – Венеции и Москве.
В фильме, помимо итальянских молодых актеров, снимаются также и звезды российского кинематографа – Сергей Жигунов, Сергей Никоненко и Любовь Зайцева.
Оператором фильма стал широко известный европейский оператор Марко Онорато, снявший более 30 картин. В 2004-м году на Берлинском кинофестивале его картина «Первая любовь» получила приз Silver Berlin Bear. Предыдущая работа Онорато – фильм «Гоморра» - обладатель Гран-при 61-го Каннского кинофестиваля. Картина стала абсолютным лидером по количеству наград Европейской Киноакадемии («European Film Awards») и признана фильмом года в 2008-м году.
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персоны
Сергей ЖигуновЛюбовь ЗайцеваСергей Никоненко
фильмы
ГоморраДесять зимПервая любовь

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