«Десять зим» – новый итало-российский проект

анонс

18 февраля 2013 Новая команда XXIX Московского международного кинофестиваля Состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XXIX Московского международного кинофестиваля, который стартует 21 июня 2007. Президентом нынешнего ММКФ утвержден Никита Михалков.

14 июня 2015 «Киноконцерт» - в Доме Кино Союз Кинематографистов России начал новый интересный проект под названием «Киноконцерт».

13 февраля 2012 Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день» Съемки будут проходить на полярной станции Валькаркай, расположенной близ мыса Шелагский – самой северной точки Чукотки, - в 5-ти часах езды на вездеходе от города Певек, который считается самым северным городом во всей России.