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Правдивый главный герой

2 января
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2 января 1975
В ноябре 1974 года начался подготовительный период фильма «Двадцать дней без войны».
Алексей Герман: «Двадцать дней без войны » – против фальшака войны на экранах. Мы хотели, чтобы наш рассказ соответствовал тому горю, которое пережил народ и на фронте, и в тылу, когда страшно голодали, спали, закопавшись в уголь, и из последних сил делали всё для фронта. Мы сразу поняли, что нужен правдивый главный герой. Если это будет молодой журналист, то почему ты не воюешь? Поэтому появился Юрий Никулин.» (Литературная газета, № 19, 2005.)
Но Юрий Никулин стал отказываться от роли: «- Ну какой я Лопатин ! И стар, и по темпераменту другой. Да и вообще мне хочется сняться в комедийном фильме. Лопатин - не моя роль. Сниматься не буду!» (Ю.Никулин «Почти серьезно» стр. 279).
С большим трудом Алексею Герману удалось уговорить артиста приехать в Ленинград на кинопробы. После просмотра рабочего материала с выбором Германа согласился и автор сценария – Константин Симонов, а Никулина пригласил к себе домой и долго беседовал с ним о Лопатине. Именно мнение Симонова сыграло решающую роль на худсовете, где решалась судьба кандидатов на роли - ведь большинство членов худсовета высказалось против Никулина.
2 января 1975 года худсовет студии утвердил Юрия Никулина на роль военного журналиста Лопатина.
В главной женской роли Алексей Герман собирался снимать Аллу Демидову, но Константин Симонов категорически не соглашался. В итоге на пробы вызвали нескольких популярных актрис: Зинаиду Славину, Алису Фрейндлих, Ларису Малеванную, Людмилу Гурченко. Именно Гурченко в итоге и была утверждена на роль Ники.
Еще на стадии написания сценария Алексей Герман предполагал на роль летчика-капитана пригласить Василия Шукшина, но в октябре 74-го Шукшин скончался… В итоге из всех пробовавшихся на эту роль актеров режиссер выбрал Алексея Петренко. Ему предстояло сыграть один эпизод в фильме - около десяти минут крупного актерского плана, непрерывного монолога. Это испытание, которое по силам не каждому актеру. Кстати, съемки эпизода продолжались 26 часов, в наскозь продуваемом вагоне...

Казалось, что проблемы с утверждением актеров на основные роли закончились. Начались съемки. Но в апреле, когда съемочная группа уже работала в Калининграде, из Ленинграда пришло сообщение, что худсовет студии требует заменить Юрия Никулина на другого актера - на «Ленфильме» успели посмотреть отснятый материал.
Алексей Герман: «Они, эти специалисты из Госкино, объявили: "Это не советский писатель, а какой-то алкаш. Это порочит наши устои!" Требовали, чтобы я снял Никулина с картины сам. Пообещали: иначе (я цитирую) "мы вобьем вам в спину осиновый кол, и вы никогда не будете работать в искусстве. Слово коммунистов".
Я Никулину ничего не сказал, но ему кто-то донес о происходящем. Он же не только мне ничего не сказал, но и продолжал великолепно работать, как будто ничего не произошло. Сами понимаете, чего это ему стоило. До Симонова, по повести которого этот фильм, было в буквальном смысле не докричаться: он плыл на ледоколе где-то по Северному морскому пути. Светлана (прим. – Светлана Кармалита) рванула к нему. Симонов пришел в ярость, узнав о происходящем, он орал этим цэкистам: "Это я придумал Лопатина, он из моей головы! Вы решайте, какой у вас будет Жданов. А мне оставьте Никулина. Не трогайте Германа, оставьте его в покое!" Симонов был членом ЦК, и его послушались.» («Известия», 18.07.2003)
Съемки были продолжены..
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персоны
Алексей ГерманЮрий НикулинКонстантин Симонов
фильмы
Двадцать дней без войны

обсуждение >>
№ 1
Сарбаева Гульбар (Уральск)   3.01.2009 - 21:21
Когда смотришь фильмы по мотивам каких-либо произведений,то у тебя в голове складывается определенный образ героев.В данном случае ,для меня,литературный и "киношный" образы полностью совпали.Никулин... читать далее>>
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