«Русский Голливуд» - во Владивостоке

Историк моды Александр Васильев
подарил Владивостоку коллекцию фотографий «Русский Голливуд»
. Впервые она была представлена в дни VI кинофестиваля «Меридианы Тихого»
. Сейчас эта коллекция заняла место в кинотеатре «Синематека»
, который работает в Международном выставочном центре музея имени Арсеньева
, на Петра Великого, 6. Это особый кинотеатр, здесь показываются фильмы, созданные на заре мирового кинематографа.
Знакомство с первыми голливудскими фильмами в кинотеатре «Синематека»
еще впереди. Но вот русские звезды Голливуда в нем уже представлены. Коллекция Александра Васильева
, занявшая стены небольшого кинозала, рассказывает о 20-х - 50-х годах американского кинематографа, которые по праву считаются его «золотым веком»
, и о русских актерах, сыгравших значительную роль в его становлении. Чем же определено особое положение российских актеров, волею судеб оказавшихся в американской эмиграции и попавших в Голливуд
?
Андрей Василенко
, куратор спецпроектов кинофестиваля «Меридианы Тихого»
: «Они перенесли школу русского драматического театра на киноэкран Голливуда. Популярное лицедейство немого кино было заменено более реальной игрой. Российские актеры, оказавшиеся в эмиграции, были в большинстве своем аристократы. И вот эту некую привилегированность, особый аристократический шарм, ауру, исходящую особенно от русских женщин, они принесли в Голливуд. Грета Гарбо, Вивьен Ли в чем-то ориентировались на русских актрис»
.
Вот они — звезды американского Голливуда
, имевшие русские корни обладатели «Оскара»
— легендарный житель Владивостока Юл Бриннер
и рожденная в Петербурге Лиля Кедрова
, учитель Мэрилин Монро
и Грегори Пека
, педагог, актер, режиссер Михаил Чехов
, Ольга Бакланова
, сыгравшая в фильме «Уродцы»
, объявленном «национальным достоянием Америки»
.
На выставке представлены кадры фильмов, в основе которых лежат русские классические произведения: «Братья Карамазовы» Федора Достоевского
, «Воскресенье»
и «Война и мир» Льва Толстого
, «Дубровский» Александра Пушкина
, «Тарас Бульба» Николая Гоголя
. В фильмах на русскую тему, как правило, занимали русских актеров. Юл Бриннер
играл Тараса Бульбу, Анна Стен
— Катюшу Маслову.
Еще один из разделов выставки из коллекции Александра Васильева
: российская история в американских фильмах. Особенно часто Голливуд
обращался к теме Октябрьской революции. Они первыми сняли фильм по роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго»
. Интересовала американских кинематографистов и история Великой Отечественной войны. На эту тему они сняли фильм «Девушка из Ленинграда»
. Голливуд
не пропускал возможности спекуляции на историях из жизни членов царской семьи. И опять же: кто лучше сыграет русских, чем русские актеры. Около 40 фотографий представлено на этой выставке «Русский Голливуд»
, которую Владивосток увидел первым.
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