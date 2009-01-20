«Русский Голливуд» - во Владивостоке

анонс

24 июля 2006

Есть такая профессия, Иван, защищать свою Родину..

Съемки фильма "Офицеры" начались 3-го августа 1970 года - снимали эпизод, где Иван Варрава (Василий Лановой)выходит в сквер перед Генеральным штабом, срывает цветы с клумбы и преподносит букет Любе.