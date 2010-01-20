Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале!

анонс

23 февраля 2007 Ушел из жизни создатель "Земли Санникова" На 81-м году жизни скончался создатель фильма "Земля Санникова", известный кинорежиссер Альберт Мкртчян, сообщили в Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России. Здесь уточнили, что прощание с мастером состоится 26 февраля в 10.

31 марта 2012 Владимир Меньшов снялся в ситкоме "Шаг за шагом" Известный актер и режиссер Владимир Меньшов впервые сыграл в неизвестном ему доселе жанре ситкома!

17 августа 2008 Открытие памятника Эмилю Лотяну на Ваганьковском кладбище В Москве увековечили память Эмиля Лотяну - одного из самых романтических кинорежиссеров советской эпохи. Торжественное открытие памятника Лотяну состоялось на Ваганьковском кладбище.