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Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале!

20 января
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20 января 2010
Кинокомпания «Коктебель» и продюсер Роман Борисевич объявляют о том, что художественный фильм «Как я провел этим летом» (режиссер Алексей Попогребский, в ролях Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис) включен в основной конкурс юбилейного 60-го Берлинского международного кинофестиваля.
«То, что после большого перерыва российское кино на этом крупнейшем международном фестивале представит картина нашей кинокомпании, для нас большая честь и, одновременно, большая ответственность», - сказал продюсер Роман Борисевич. «Все наши фильмы участвовали в престижных киносмотрах и удостаивались призов, но основной конкурс Берлинале - новая ступень для нас. В этой связи я хотел бы поблагодарить Министерство культуры РФ за поддержку, оказанную этой киноленте и большинству предыдущих работ Кинокомпании «Коктебель». Хочу также отметить, что благодаря помощи Правительства Чукотского автономного округа стало возможным организовать и провести сложнейшую киносъемочную экспедицию в уникальной точке планеты».
«Нам сообщили о том, что картина отобрана в конкурс, буквально через считанные дни после того, как работа над фильмом была завершена. Для всех, кто участвовал в его создании, это стало достойным завершением длительного и сложного труда. Каков бы ни был результат нашего участия в кинофестивале (а любой конкурс — это всегда, отчасти, лотерея), могу искренне сказать, что испытываю приятное чувство от честно сделанной работы», - сказал Алексей Попогребский, режиссер фильма.
В центре сюжета фильма «Как я провел этим летом» (рабочее название «Последний день») - судьба двух героев разных поколений, дорабатывающих вахту на труднодоступной полярной станции в Северном Ледовитом океане. Это рассказ о том, как личность и характер раскрываются в экстремальных обстоятельствах. Съемки проходили на действующей полярной станции Валькаркай на самой северной точке материковой части Чукотки. В роли практиканта Павла дебютировал студент РАТИ-ГИТИС Григорий Добрыгин, который впоследствии стал звездой фильма «Черная молния». Исполнитель роли начальника полярной станции Сергей Пускепалис (в настоящее время - Главный режиссер старейшего в России Ярославского драматического театра) дебютировал в кино в предыдущей ленте Алексея Попогребского «Простые вещи» и был удостоен целого ряда российских и международных наград.
«Это третья работа Алексея и седьмая картина нашей кинокомпании. Наши фильмы уже участвовали в программах Берлинале («Коктебель» в 2004 году и «Сумасшедшая помощь» в 2009-м). Но на этот раз мы в основном конкурсе, и мне вдвойне приятно, что это своего рода мой личный юбилей. Ровно 10 лет назад я впервые оказался на международном кинофестивале, и это был Берлин. С тех пор у меня особое отношение к этому престижному и, одновременно, демократичному кинособытию. Немаловажно, что в рамках фестиваля проходит кинорынок, один из крупнейших в мире», - сказал Роман Борисевич.
«И для меня Берлин в свое время стал первым фестивалем: в 2001 году на нем я представлял проект сценария «Коктебель»», - добавил Алексей Попогребский. «Участвовать в конкурсе, в котором 50 лет назад дебютировал Жан-Люк Годар с фильмом «На последнем дыхании», а в этом году значатся имена Романа Полански и Мартина Скорсезе, - это круто».
«Мне очень приятно, что к этой новой ступеньке мы шли плечом к плечу с наших первых работ. С кем-то наши общие дорожки были длиннее, как с Алексеем Попогребским и Сергеем Пускепалисом, с кем-то мы только вступили на нее, как с Григорием Добрыгиным, но ценно то, что наша компания не собирала удачу из готовых частей, а шла своим путем, открывая новые имена», - подытожил Роман Борисевич.
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персоны
Роман БорисевичГригорий ДобрыгинАлексей ПопогребскийСергей Пускепалис
фильмы
Как я провёл этим летомКоктебельПростые вещиСумасшедшая помощь

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Алексей Попогребский
Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале! фотографии
Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале! фотографии
Впервые за 5 лет российский фильм в основном конкурсе Берлинале! фотографии
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