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Всесоюзное хождение советской фильмы

20 января
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20 января 1927
Правление Совкино направило в Агитпроп ЦК ВКП(б) докладную записку о ненормальных взаимоотношениях с ВУФКУ(Всеукраинское фото-киноуправление):
«С первых дней своего существования Совкино выдвинуло лозунг "Всесоюзное хождение советской фильмы". Осуществляя этот лозунг, Совкино имеет договора о прокате советских фильм на началах взаимности со всеми киноорганизациями союзных республик, кроме Украинской организации — ВУФКУ. ВУФКУ наше предложение о взаимном перепрокате советских картин категорически отклоняло и выдвигало со своей стороны более простую форму взаимоотношений в части реализации советских картин, а именно: куплю и продажу.
Выдвигая указанный модус, ВУФКУ понимало это так, что картины РСФСР оно будет покупать по более дешевой цене, чем продавать РСФСР свои картины. Мы же со своей стороны предлагали ВУФКУ лишь те цены, по которым ВУФКУ покупало картины у наших производственных кинопредприятий, с соответствующим увеличением по установленному коэффициенту мощности рынка. В результате развивалась лишь бесплодная переписка».
Агитпроп взялся провести свое расследование и «установить виновников напряженности взаимоотношений между Совкино и ВУФКУ».
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