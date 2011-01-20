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Ретроспектива Кончаловского в Лондоне

20 января
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20 января 2011
Ретроспектива Кончаловского в ЛондонеЗнаменитый лондонский центр искусств Барбикан (Barbican), который является воплощением смелой дизайнерской мысли и творческой фантазии, по традиции представляет самые интересные и громкие события в мире искусства. Одним из успешных проектов Барбикана стали авторские фестивали-показы режиссеров из разных стран, которые представляют свои фильмы в арт-сердце столицы Великобритании.
В январе 2011 года Барбикан пригласил Андрея Кончаловского представить свои русскоязычные фильмы английской публике - в программу включены киноленты «Глянец», «Дом Дураков», «Первый учитель» и «Дядя Ваня». Кроме того, состоялась традиционная встреча режиссера со зрителями, а также большая дискуссия с участием культурной общественности и прессы, организованная по инициативе лондонского центра русской культуры «Pushkin House».
Андрей Кончаловский о ретроспективе:
«Я, действительно, взволнован, потому что представлял некоторые из своих русскоязычных фильмов новому поколению кинозрителей в Лондоне, с которым у меня так много связано и, в частности, в Барбикане, который я считаю синонимом лондонской любви к искусствам».
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персоны
Андрей Кончаловский
фильмы
ГлянецДом дураковДядя ВаняПервый учитель

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