Ретроспектива Кончаловского в Лондоне

Знаменитый лондонский центр искусств Барбикан
(Barbican
), который является воплощением смелой дизайнерской мысли и творческой фантазии, по традиции представляет самые интересные и громкие события в мире искусства. Одним из успешных проектов Барбикана
стали авторские фестивали-показы режиссеров из разных стран, которые представляют свои фильмы в арт-сердце столицы Великобритании.
В январе 2011 года Барбикан
пригласил Андрея Кончаловского
представить свои русскоязычные фильмы английской публике - в программу включены киноленты «Глянец»
, «Дом Дураков»
, «Первый учитель»
и «Дядя Ваня»
. Кроме того, состоялась традиционная встреча режиссера со зрителями, а также большая дискуссия с участием культурной общественности и прессы, организованная по инициативе лондонского центра русской культуры «Pushkin House»
.
Андрей Кончаловский о ретроспективе:
«Я, действительно, взволнован, потому что представлял некоторые из своих русскоязычных фильмов новому поколению кинозрителей в Лондоне, с которым у меня так много связано и, в частности, в Барбикане, который я считаю синонимом лондонской любви к искусствам».
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