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Премьера фильма "Дикое поле" в кинотеатре Художественный

21 января
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21 января 2009
21 января в кинотеатре "Художественный" состоялась премьера фильма Михаила Калатозишвили "Дикое поле".
Премьера картины "Дикое поле" стала причиной внушительной давки в фойе кинотеатра "Художественный". Толпились в тот вечер актёры, режиссёры, операторы, журналисты и просто какие-то странные люди. Кроме внушительной команды создателей фильма, включая режиссёра Михаила Калатозишвили и снимавшихся актёров (Олег Долин, Юрий Степанов, Роман Мадянов) были замечены Вадим Юсов - любимый оператор Андрея Тарковского, Валерия Гай Германика, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников.
После того как зрители разместились в зале, своё режиссёрское слово вышел сказать Михаил Калатозишвили. Видимо, успев хорошенько наговориться с коллегами, он позвал на сцену съёмочную групу, поблагодарил всех присутствующих, принял премиальную статуэтку. На этом официальную часть он посчитал законченной и решил, что пора смотреть кино. Никто не был против...
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персоны
Валерия Гай ГерманикаОлег ДолинМихаил КалатозишвилиЮрий КолокольниковРоман МадяновЮрий СтепановЕвгений ЦыгановВадим Юсов
фильмы
Дикое поле

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Премьера фильма "Дикое поле" в кинотеатре Художественный фотографии
Премьера фильма "Дикое поле" в кинотеатре Художественный фотографии
Премьера фильма "Дикое поле" в кинотеатре Художественный фотографии
Премьера фильма "Дикое поле" в кинотеатре Художественный фотографии
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