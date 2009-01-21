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Русские в Роттердаме

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21 января 2009
В Роттердаме мировой премьерой конкурсного фильма «Голодные призраки» (его снял Майкл Империоли, актер из «Клана Сопрано», дебютировавший в качестве режиссера и сценариста) открылся 38-й Международный кинофестиваль.
В этом году фестиваль «новаторов и первооткрывателей» проходит под руководством нового директора Рутгера Вольфсона, который, впрочем, уже проводил фестиваль в прошлом году, но по разовому контракту, сейчас же ему даны полномочия на четыре года. Прежде Вольфсон был директором De Vleeshal — центра современного искусства в Мидделбурге. Мелле Даамен, председатель совета директоров, сказал, что поскольку Вольфсон довольно молод: «Мы можем ожидать от него новаторской фестивальной программы».
Пока можно заметить, что новый директор набрал в конкурс множество дебютов из стран, откуда прежде в Роттердам не ездили, география очень разнообразна: есть фильмы из Чили, Канады, Новой Зеландии, Турции, из Европы представлены Великобритания, Франция, Австрия, и примерно половина — из Азии, от Китая и Индонезии до Ирана. Многие фильмы — копродукция с европейскими компаниями. Среди полнометражных фильмов наших нет, а вот в коротком метре участвует проект «Отчаяние» нижегородских видеохудожников Галины Мызниковой и Сергея Проворова — сказывается специализация директора.
А вот во внеконкурсных показах необычно много фильмов из России, так что желающие смогут познакомится с самым широким спектром отечественной кинематографии.
В программе «Блестящее будущее» собраны фильмы молодых, перспективных кинематографистов. «Свежая кровь», как называют их организаторы фестиваля. Всего в программе 83 фильма из Индии, Южной Кореи, Штатов, Англии, Франции, Германии, Китая, Македонии, Филиппин и т.д. Россию представляют «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, «Шультес» Бакура Бакурадзе, а также совместная казахско-русско-французско-немецкая картина Гуки Омаровой «Баксы».
В программе «Спектр» собраны работы признанных мастеров, внесших существенный вклад в мировой кинематограф. Среди полнометражных фильмов, которых более 80, есть и российские фильмы: «Полторы комнаты и окрестности» Андрея Хржановского, «Морфий» Алексея Балабанова, «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего, «Рассвет/закат» Виталия Манского, «Тюльпан» Сергея Дворцевого, «Дикое поле» Михаила Калатозошвили, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, а также «Песни южных морей» Марата Сарулу (копродукция Германии, России, Франции и Казахстана). Среди короткометражных фильмов (менее 60 минут) в «Спектре» — «коротких, но острых» по словам организаторов, — «Поле, клоуны, яблоко...» Шота Гамисонии, Pomeranie Марии Мурашовой, «Незримое» Павла Медведева.
Программа «Сигналы» состоит из восьми тематических разделов. Среди них «Первые вещи первых» — посвященный первым шагам великих режиссеров (Россию здесь представляет Отар Иоселиани со своим дебютом 1959 года «Песня о цветке»); «Голодные духи» (призраки в азиатском кино); «Молодое турецкое кино»; «Размер имеет значение» (исследование влияния формата проекции на зрительское восприятие; Россию здесь представляют Эвелина Домнич и Дмитрий Гельфанд с фильмом «10 000 Павлиньих Перьев в Пенящейся Кислоте») и другие.

«Время новостей»
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персоны
Бакур БакурадзеАлексей БалабановШота ГамисонияАлексей Герман (младший)Валерия Гай ГерманикаСергей ДворцевойМайкл ИмпериолиОтар ИоселианиМихаил КалатозишвилиВиталий МанскийГульшад (Гука) ОмароваМарат СарулуКирилл СеребренниковАндрей Хржановский
фильмы
БаксыБумажный солдатДикое полеКлан СопраноМорфийПеснь южных морейПолторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на РодинуРассвет / ЗакатТюльпанШультесЮрьев день

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