Русские в Роттердаме

анонс

5 марта 2007

Конкурс "СЭ-73" - подведены итоги конкурса-опроса

Журнал "Советский экран", № 9, май 1974 года: Наиболее высокие оценки получили фильмы: «Мачеха» - средний балл 4,57 и «Любить человека» - средний балл 4,50 Высокие баллы также получили фильмы ( в скобках – средний балл) * «Это сладкое слово – свобода!» (4,49) * «Я – Шаповалов Т.