«ВАЛЛ-И» - лучший фильм!

анонс

15 апреля 2007 Сны замучили... каждый день деревня снилась В апреле 1966 года на экраны вышел фильм Василия Шукшина "Ваш сын и брат". В основе картины - рассказ "Степка": непутевый деревенский парень Степан Воеводин подрался и получил три года.

19 мая 2010 «Кинофорум на родине А.П.Чехова» в Таганроге. Ретроспективой фильмов Николая Бурляева 6 сентября 2009 года завершился «Кинофорум на родине А.П.Чехова» в Таганроге.

22 октября 2006 Унтер-офицер Филимонов на экранах СССР Закончился последний год НЭПа Советской России. С 1929 года страна взяла курс на коллективизацию и индустриализацию, человек переставал быть частным лицом и становился общественной единицей.