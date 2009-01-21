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«ВАЛЛ-И» - лучший фильм!

21 января
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21 января 2009
«ВАЛЛ-И» - лучший фильм!
Так посчитало сообщество критиков в Сети Интернет (The Online Film Critics Society), объявившее имена победителей по итогам 2008 года. «ВАЛЛ-И» также был удостоен призов за лучший оригинальный сценарий (Эндрю Стэнтон и Джим Рирдон) и победил в номинации «лучшая анимационная картина».
Остальные победы распределились еще более предсказуемо.
«Темный рыцарь» получил четыре награды — за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), лучшую мужскую роль второго плана (Хит Леджер), лучшую оригинальную музыку (Джеймс Ньютон Ховард и Ханс Циммер) и операторскую работу (Уолли Пфистер).
Очень понравился кинокритикам из Сети шведский вампирский триллер «Впусти меня». Он стал лучшим иностранным фильмом года, удостоился наград за лучший сценарий (Джон Айвиде Линдквист) и кинематографические дебюты — актрисе Лине Леандерссон и режиссеру Томасу Альфредсону.
Лучшие актеры года - Микки Рурк («Рестлер») и Мишель Уильямс («Венди и Люси»), лучшая актриса второго плана — Мариса Томей («Рестлер»).
Среди документальных лент победил «Человек на канате».
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Джеймс Ньютон ГовардХанс ЗиммерХит ЛеджерКристофер НоланУолли ПфистерМикки РуркЭндрю СтэнтонМариса ТомейМишель Уильямс
фильмы
ВАЛЛ·ИВенди и ЛюсиВпусти меняРестлерТёмный рыцарь

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