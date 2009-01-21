Джим Джармуш - на канале «Культура»

анонс

21 октября 2007

Неделя европейского кино в Таджикистане

В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз.