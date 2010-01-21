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«Право экрана!» представляет: фильм «Красный рассвет»

21 января
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21 января 2010
«Право экрана!» представляет: фильм «Красный рассвет»
21-го января в библиотеке им И.С. Тургенева при участии «Кино без границ» и поддержке портала Arthouse.ru, прошло второе собрание кинолектория «Право экрана!», курирует который поэтесса Алина Витухновская — «черная икона русской литературы». Два раза в месяц Алина знакомила зрителей с фильмами, отражающими ее мировоззрение.
21 января в программе — одиозный антисоветский боевик «Красный рассвет».

Алина Витухновская о проекте:
«Кино отражает, телевещание излучает. Кино это кадры, теле — это частота развертки. В ТВ кадров нет и 25-й кадр, следовательно, невозможен. Он возможен только в кино.
Кинематограф — это современные элевсинские мистерии. В 1980-х годах было модно говорить о смерти или, по крайней мере, закате Голливуда, но трилогии Питера Джексона и Гора Вербински похоронили такой взгляд. А Линклейтер и Земекис внесли качественную новизну в искусство кино. Тем интереснее обратиться к началу 1970-х гг., к началу кризисных явлений, которые через 30 лет переползли с экранов в реальность. Кино в очередной раз опередило жизнь. Или задало ее развитие? Реальность и кино состоят не в таких простых дуальных отношениях, как может показаться.
Наш лекторий начнёт с 1971 года и будет следить за экраном до настоящего момента. Публике будет предложено сфокусировать внимание на темах, подавленных массовым сознанием. Кинематограф в целом и Голливуд в частности часто представляют в политически левом контексте. Но «Броненосец Потёмкин» — не коммунистическая пропаганда, а «Китайский синдром» с клоунихой Джейн Фондой — вообще не кино. А многие фильмы стоит рассматривать как манифесты ультрарадикального республиканства. Я как создатель проекта «LIBERTOWER», как ключник от «Башни свободы», хочу подкрепить свои позиции киноцитатами из редких, неизвестных широким массам или забытых фильмов. И надеюсь на дискуссию и полемику».

О фильме
«Право экрана!» представляет: фильм «Красный рассвет»
КРАСНЫЙ РАССВЕТ /RED DAWN/, 1984, США.
Сюжет фильма строится вокруг вторжения в США советских и кубинских войск. Титры в начале фильма в стиле документалистики сообщают зрителю о распаде НАТО, приходе в ФРГ к власти партии «Зеленых», голоде и введении советских войск в Польшу. США остаются в одиночестве. И вот десант коммунистов уже на американской территории. Американские подростки бегут в горы (штат Мичиган) и начинают вооруженное сопротивление под именем своего футбольного клуба — «Росомахи». Конечно, это идеологическое кино, но направленное против комми и социков прежде всего в самом Голливуде. Это Голливуд со своими пацифистскими пораженческими левацкими поделками (типа «Китайского синдрома») способствовал советскому вторжению. Пусть и гипотетическому. И Милиус ему воспрепятствовал. Реакция советских идеологов на этот фильм была совершенно истерической. Но вспомним тот исторический контекст: вторжение советских войск в Афганистан, введение военного положения в Польше, размещение ракет СС-20 в Европе и как апофеоз кремлёвской политики — уничтожение 1 сентября 1983 года южнокорейского пассажирского авиалайнера советскими ВВС. Президент Рейган называет СССР «империей зла».
И вот на таком фоне (вполне реальном) на экраны выходит откровенно антитоталитарный фильм, напоминающий об истоках американской революции. Да, именно этот пафос заложен в фильме. Вы не найдете там федеральных сил США, они то ли погибли, то ли частично капитулировали, резистанс в условиях оккупации осуществляют американские граждане, которые ещё недавно были школьниками. Они создали партизанский отряд. Вполне в духе Мэриона. Так осуществляется по сути Вторая американская революция — в борьбе со всемирной номенклатурой (СССР, ООН, ЕС — она может иметь любой псевдоним) обретают свою волю новые инсургенты, те кто буквально применил на практике гордые слова — WE, THE PEOPLE. Да, народ в лице новых партизан, повстанцев, героев. Тех, кто никогда не пойдет на сговор с бандитами.

Алина Витухновская — о фильме
Почему я привлекла ваше внимание к этому фильму? Потому что он крайне актуален по форме и содержанию. «Красный рассвет» замечателен своим антитоталитарным пафосом и сверхпрофессиональной режиссурой. Милиус заставляет задуматься о качестве нашей жизни, о вечных ценностях: о вере в цивилизацию, республику и Свободу. Сюжет фильма фантастичен и антиутопичен, но именно так и создаётся настроение, Милиус как никто способствует чувству сопричастности. Герои «Красного рассвета» сражаются за свою свободу, герои фильмов михалковых-кеосаянов воюют за власть комитетов. И в этом фильме они сошлись в последней битве. Исход сражения — апокалиптического по духу не предрешён, интерактивная связь была уже тогда заложена Милиусом в своё творение. Мы, конечно, за свободу вместе с «Россомахами»: теория партизана воплощена здесь как нигде. Кубинский полковник является трагической фигурой, идеалист и повстанец вынужден подчиниться тоталитарной номенклатуре и выполнять их приказы. Он говорит советскому начальнику: «Я был партизаном». А сейчас ты кто? «А сейчас — милиционер», — с отвращением вынужден ответить командиру кубинец. Милиционер — в советском контексте это коммунистический каратель, защищающий интересы номенклатуры, нового правящего класса, наложившего свою грязную окровавленную лапу на половину мира. Фильм натуралистически показывает технологию оккупации, прежде всего оккупации нашего сознания и тех людей, которые успешно сопротивляются этому вторжению, отстаивая свою свободу.
В конце этого года на мировые экраны выйдет римейк этого фильма. В тоталитарных и авторитарных странах его прокат запретят, это очевидно. Но мы, если не запретят нас, покажем и его.

Arthouse.ru
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Китайский синдромКонан-варварКрасный рассветРим

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