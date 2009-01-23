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«Оскар 2009». Номинанты

23 января
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23 января 2009
Стали известны номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар» этого года, вручение которой состоится в конце февраля.

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
Загадочный случай Бенджамина Баттона
Фрост/Никсон
Милк
Чтец
Миллионер из трущоб

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР
Дэвид Финчер (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Рон Ховард (Фрост/Никсон)
Гас Ван Сэнт (Милк)
Стивен Долдри (Чтец)
Дэнни Бойл (Миллионер из трущоб)

ЛУЧШИЙ АКТЕР
Ричард Дженкинс (Посетитель)
Фрэнк Лангелла (Фрост/Никсон)
Шон Пенн (Милк)
Брэд Питт (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Микки Рурк (Борец)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА
Энн Хэтэуэй (Рейчел выходит замуж)
Анджелина Джоли (Подмена)
Мелисса Лео (Замерзшая река)
Мерил Стрип (Сомнение)
Кейт Уинслет (Чтец)

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Комплекс Баадер-Майнхоф
Класс
Отбытия
Реванш
Вальс с Баширом

ЛУЧШИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Кортни Хант (Замерзшая река)
Майк Ли (Беззаботная)
Мартин МакДонах (Залечь на дно в Брюгге)
Дастин Лэнс Блейк (Милк)
Эндрю Стэнтон, Джим Рирдон, Пит Доктер (ВАЛЛ-И)

ЛУЧШИЙ АДАПТИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИЙ
Эрик Рот, Робин Суикорд (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Джон Патрик Шэнли (Сомнение)
Питер Морган (Фрост/Никсон)
Дэвид Хэйр (Чтец)
Саймон Бофой (Миллионер из трущоб)

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА
Александр Деспла (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Джеймс Ньютон Ховард (Защита)
Дэнни Элфман (Милк)
А. Н. Раман (Миллионер из трущоб)
Томас Ньюман (ВАЛЛ-И)

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
Том Стерн (Подмена)
Клаудио Миранда (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Уолли Пфистер (Темный рыцарь)
Крис Менгес, Роджер Дикинс (Чтец)
Энтони Дод Мэнтл (Миллионер из трущоб)

ЛУЧШИЙ АКТЕР ВТОРОГО ПЛАНА
Джош Бролин (Милк)
Роберт Дауни-младший (Солдаты неудачи)
Филип Сеймур Хоффман (Сомнение)
Хит Леджер (Темный рыцарь)
Майкл Шэннон (Дорога перемен)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА ВТОРОГО ПЛАНА
Эми Адамс (Сомнение)
Пенелопа Крус (Викки Кристина Барселона)
Виола Дэвис (Сомнение)
Тараджи П. Хенсон (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Мариса Томей (Борец)

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
Вольт
Кунг-фу Панда
ВАЛЛ-И

ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК
Джеймс Джей Мураками, Гэри Феттис (Подмена)
Дональд Грэм Бёрт, Виктор Джей Зольфо (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Натан Кроули, Питер Ландо (Темный рыцарь)
Майкл Карлин, Ребекка Оллеуэй (Герцогиня)
Кристи Зи, Дебра Шут (Дорога перемен)

ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ
Кэтрин Мартин (Австралия)
Жаклин Уэст (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Майкл О'Коннор (Герцогиня)
Дэнни Гликер (Милк)
Альберт Уолски (Дорога перемен)

ЛУЧШИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Измена
Встречи на краю мира
Сад
Человек на проволоке
Беспокойная вода

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Сознание
Последний дюйм
Улыбающийся Пинки
Свидетель с балкона 306 комнаты

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ
Кирк Бакстер, Ангус Уолл (Забавный случай Бенджамина Баттона)
Ли Смит (Темный рыцарь)
Майк Хилл, Дэн Хэнли (Фрост/Никсон)
Эллиот Грэм (Милк)
Крис Дикенс (Миллионер из трущоб)

ЛУЧШИЙ ГРИМ
Грэг Кэнном (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Джон Кальоне, Конор О'Салливан (Темный рыцарь)
Майк Элизальде, Том Флутц (Хеллбой II: Золотая армия)

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ
Down to Earth (ВАЛЛ-И)
Jai Ho (Миллионер из трущоб)
O Saya (Миллионер из трущоб)

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
Дом маленьких кубиков
Уборная история/Любовная история (режиссер Константин Бронзит)
Oktapodi
Presto
Сюда наверх

ЛУЧШИЙ СРЕДНЕМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
На линии
Манон на асфальте
Новый мальчик
Свинья
Страна игрушек

ЛУЧШИЙ ЗВУКОВОЙ МОНТАЖ
Ричард Кинг (Темный рыцарь)
Фрэнк Элнер, Кристофер Бойес (Железный человек)
Том Сэйерс (Миллионер из трущоб)
Бэн Бёртт, Мэттью Вуд (ВАЛЛ-И)
Уили Стэйтмэн (Особо Опасен)

ЛУЧШИЙ ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Дэвид Паркер, Майкл Семаник, Рен Клис, Марк Уэйнгартен (Забавный случай Бенджамина Баттона)
Лора Хиршберг, Гэри Рримццо, Эд Новик (Темный рыцарь)
Йан Тэпп, Ричард Прик, Резул Пукутти (Миллионер из трущоб)
Том Майерс, Майкл Семаник, Бэн Бёртт (ВАЛЛ-И)
Крис Дженкинс, Фрэнк А. Монтаньо, Петр Форехт (Особо опасен)

ЛУЧШИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Эрик Барба, Стив Приг, Бёрт Дэлтон, Крейг Бэррон (Загадочный случай Бенджамина Баттона)
Ник Дэвис, Крис Корбуд, Тим Уэббер, Пол Франклин (Темный рыцарь)
Джон Нельсон, Бен Сноу, Дэн Судик, Шэйн Мэхен (Железный человек)
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Эми АдамсДэнни БойлДжош БролинГас Ван СентДжеймс Ньютон ГовардРоберт Дауни мл.Александр ДесплаРичард ДженкинсАнджелина ДжолиРоджер ДикинсСтивен ДолдриВиола ДэвисНейтан КроулиПенелопа КрусФрэнк ЛангеллаХит ЛеджерМелисса ЛеоМайк ЛиМартин МакдонаПитер МорганТомас НьюманШон ПеннБрэд ПиттУолли ПфистерМикки РуркТом СтернМерил СтрипЭндрю СтэнтонРобин СуикордМариса ТомейКейт УинслетДэвид ФинчерТараджи П. ХенсонРон ХовардФилип Сеймур ХоффманЭнн ХэтэуэйМайкл Шэннон (II)Дэнни Элфмен
фильмы
АвстралияБеззаботнаяВАЛЛ·ИВальс с БаширомВики, Кристина, БарселонаВольтГерцогиняДорога переменЖелезный человекЗагадочная история Бенджамина БаттонаЗалечь на дно в БрюггеЗамёрзшая рекаКлассКунг-фу ПандаМиллионер из трущобОсобо опасенПодменаРеваншРейчел выходит замужРестлерСолдаты неудачиСомнениеТёмный рыцарьФрост против НиксонаХарви МилкХеллбой II: Золотая армияЧтец

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Киномарафон российского кино в Литве
Киномарафон российского кино в Литве
Нельзя переоценить влияние российского кино на национальные кинематографии бывшего СССР, в частности, на литовскую. В Москве, во ВГИКе, в разные годы учились Витаутас Жалакявичюс, Йонас Грицюс, Раймондас Вабалас, Гитис Лукшас, Марионас Гедрис, Альгимантас Пуйпа, Шарунас Бартас. Кино России всегда было довольно широко представлено на экранах Литвы.
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