«Не думай про белых обезьян». Премьера

анонс

28 ноября 2010 «В гостях у $kazki»: первый съемочный день Компания Амедиа приступила к съемкам своего первого художественного полнометражного фильма - «В гостях у $kazki».

15 марта 2015 «Кино без границ» - на Кинорынке Компания «Кино без границ» представила проекты 2011 года на Российском Международном Кинорынке.

9 мая 2015 От «Ярослава. Тысячу лет назад» к Казани XVI века В России становится популярным историко-приключенческое кино.