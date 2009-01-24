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«Золотой орел». Победители

24 января
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24 января 2009
В ночь с 23 на 24 января в Первом павильоне «Мосфильма» были объявлены победители премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Лучшим фильмом признано «Дикое поле» Михаила Калатозишвили.
«Дикое поле» победило также в номинациях «Лучшая музыка» (Алексей Айги) и «Лучший сценарий» (Петр Луцик и Алексей Саморядов, посмертно).
Лучшим режиссером стал директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров («Исчезнувшая империя»).
Среди актеров победили Константин Хабенский («Адмиралъ») и Ксения Раппопорт («Юрьев день»).
Таким образом распределилась главная четверка премии. Что же касается остальных «Золотых орлов», то они также попали в добрые руки:

Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно) - «Диверсант. Конец войны» (реж. Игорь Зайцев)

Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) - «Ликвидация» (реж. Сергей Урсуляк).

Лучший неигровой фильм - «Гибель империи. Византийский урок» (реж. Ольга Савостьянова)

Лучший анимационный фильм - «Колыбельные мира» (реж. Елизавета Скворцова)

Лучшая женская роль на телевидении - Ксения Раппопорт («Ликвидация»)

Лучшая мужская роль на телевидении - Владимир Машков («Ликвидация»)

Лучшая женская роль второго плана - Ирина Купченко («Розыгрыш»)

Лучшая мужская роль второго плана - Армен Джигарханян («Исчезнувшая империя»)

Лучшая операторская работа - Алексей Родионов и Игорь Гринякин («Адмиралъ»)

Лучшая работа художника постановщика - Людмила Ромашко, Александр Кондратов, Татьяна Лаптева («Ликвидация»)

Лучшая работа художника по костюмам - Мария Мордкович, Наталья Гмыря («Адмиралъ»)

Лучший монтаж фильма - Мария Сергеенкова («Мы из будущего»)

Лучшая работа звукорежиссера - Владимир Литровник («Адмиралъ»)

Лучший зарубежный фильм в российском прокате - «Нефть» (There Will Be Blood)

Специальный приз - Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) (награда вручалась впервые)

Почетные призы за выдающийся вклад в киноискусство - Алексей Петренко и Фэй Данауэй
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персоны
Алексей АйгиИгорь ГринякинФэй ДанауэйАрмен ДжигарханянИгорь Зайцев (II)Михаил КалатозишвилиАлександр КондратовИрина КупченкоТатьяна Лаптева-КондратоваПетр ЛуцикАлексей ПетренкоКсения РаппопортАлексей РодионовАлексей СаморядовСергей УрсулякКонстантин ХабенскийКарен Шахназаров
фильмы
АдмиралъДиверсант. Конец войныДикое полеИсчезнувшая империяЛиквидацияМы из будущегоНефть!РозыгрышЮрьев день

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