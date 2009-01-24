Киностудии «Мосфильм» – 85 лет

От скромного частного киноателье – до крупнейшей киностудии Европы. Таков путь, пройденный «Мосфильмом»
за 85 лет. Легендарная студия возникла на базе двух ведущих российских кинофабрик начала века – Ханжонкова
и Ермольева
. После революции они были национализированы. Творческий коллектив «Мосфильма»
ведет начало своей истории с января 1924 года. Именно тогда на экраны вышел первый полнометражный фильм, снятый на новом предприятии. Он назывался «На крыльях ввысь»
. Из двух с половиной тысяч лент, созданных на «Мосфильме»
за минувшие годы, многие были признаны «вершинами» мирового киноискусства. Ретроспектива шедевров ХХ века – подарок телеканала «Культура»
к 85-летию студии. Юбилейную программу показов открыл легендарный «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна
.
«Рабочий и колхозница» на фоне Спасской башни Кремля – сегодня эта композиция ассоциируется только с «Мосфильмом»
. Знаменитая эмблема впервые появилась в 1947 году в картине Александрова «Весна»
. Около двух лет назад средствами современной компьютерной графики она стала более объемной. Теперь она крутится в другую сторону – против часовой стрелки, словно отсчитывая время назад.
История киностудии началась в 1923 году. С тех пор сняли уже более двух с половиной тысяч фильмов. Многие вошли в золотой фонд мирового киноискусства. Сейчас там создают почти семьдесят процентов всей российской кинопродукции. К юбилею «мосфильмовцы»
подарили себе новые монтажные, студии шумового озвучивания и перезаписи.
«Красиво. Это такой Сталинский классицизм. Здание 1949 года постройки. Но это все было совершенно разрушено, а вообще здание замечательное»
, – рассказывает директор киностудии Карен Шахназаров
. Долгие двадцать лет здание «Тонстудии» использовали как павильон для военных фильмов. «Я сам здесь снимал взрыв на "Всаднике по имени смерть"»
, – замечает режиссер.
Все изменилось чуть более года назад. Отказавшись от инвестиций и государственных дотаций, «Мосфильм»
на собственные средства восстановил «Старую Тонстудию». Оборудование завезли, как говорит Шахназаров
, «аэрокосмического» масштаба. На сегодняшний день подобный звуковой пульт единственный в России, а в Европе таких всего три штуки. «В Голливуде такие же, и их немного»
, – добавляет Шахназаров
.
Там, где кино приобретает голос, могут работать сразу два режиссера. Из 400 самых разнообразных звуков они создают шесть звуковых дорожек. Вторую часть «Обитаемого острова»
на этом пульте вместо положенных трех месяцев озвучат всего за полтора. «Без этого современное кино не может жить. Если вы не обладаете этим, какие бы прекрасные у вас творческие идеи ни были, они будут не востребованы, если они не облачены этой современной технологической формой»
, – заверяет генеральный директор киностудии.
Новое оборудование помогает не только делать современное кино, но и реставрировать старые шедевры. Только в этом году цифровым способом обновили «Зеркало» Тарковского
и «Курьер» Шахназарова
. В ближайших планах «Александр Невский»
, «Иван Грозный»
и «Несколько дней из жизни И.И. Обломова»
.
«Когда мы сделали "Рублева", Вадим Юсов, оператор-постановщик этого фильма, посмотрел и сказал: "Я впервые увидел картину так, как она должна была выглядеть, как мы с Тарковским задумывали, но мы этого не смогли добиться"»
, – рассказывает Карен Шахназаров
.
Ещё один подарок к юбилею – комплекс шумового оформления. Сейчас там работают над комедией «Вся прелесть любви»
. «Здесь как-то комната в комнате сделана, помещение в помещении, поэтому здесь, какая то особая акустика. Говорят, что такой студии больше нет»
, – говорит звукооформитель Фаина Янпольская
.
Карен Шахназаров
признается, что в 1970-е, когда он пришел в кино, технический процесс его создания был куда проще, а вот руководить огромной кинофабрикой, да еще в конце 1990-х оказалось совсем не просто. «Я стал директором в апреле, а в августе начался тот кризис, дефолт так называемый. Это был очень сложный период»
, – вспоминает он. Тогда вместо положенных тридцати картин в год снималась всего одна. Выжили. Сегодня киностудия кризиса не боится. Как заверил Карен Георгиевич
, сейчас, когда ощущается общий спад в кино, на «Мосфильме»
все чувствуют себя достаточно уверенно.
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