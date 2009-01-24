Киностудии «Мосфильм» – 85 лет

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19 апреля 1980 Не бывает любви несчастной Подросток от безнадежной любви решает уйти из жизни и пишет записку - «В моей смерти прошу винить Клаву К.»...

18 февраля 2013 "Душка": европейское кино о русской душе Культовый голландский режиссер Йос Стеллинг, автор знаменитого «Стрелочника» и «Летучего голландца», приехал в Россию представить фильм «Душка».

17 августа 2008 Начнутся съемки картины "Живи и помни" Утверждены актеры на главные роли в новой картине Александра Прошкина «Живи и помни». Роли в экранизации знаменитой повести Валентина Распутина исполнят: Дарья Мороз (Настена), Михаил Евланов (Андрей Гуськов), Сергей Маковецкий (Михеич), Анна Михалкова (Надька), Евгения Глушенко (Семеновна), Сергей Бехтерев (Иннокентий-Матвей).