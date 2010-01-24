Вечер в память Динамита

24 января в клубе «Техника Молодежи» состоялся благотворительный вечер памяти Владимира Турчинского
.
Вспомнить актера, шоумена и спортсмена, ушедшего из жизни 40 дней назад, собрались его друзья и близкие: Денис Клявер, Евгений Маргулис, Дмитрий Носов, Александр Носик, Андрей Чернышов, Кирилл Андреев, братья Крестовские и другие.
Ведущий вечера Сергей Рост, один из ближайших друзей Владимира
, сказал, что очень большое количество людей хотело приехать в клуб: «Звонили все, кто только можно — Володя умел дружить, к нему многие очень позитивно относились»
. Но помещение все-таки не такое большое, чтобы вместить всех желающих...
Приехавшие артисты пели и делились воспоминаниями о Владимире
. Всех гостей встречала вдова - Ирина Турчинская, и именно она попросила их не бояться ранить ее улыбками и позитивным настроением: «Володя был очень веселым человеком. Поэтому сегодня именно таким должен быть и наш вечер»
.
Помимо профессиональных музыкантов на концерте выступила 9-летняя дочь Владимира
Ксюша, она вместе с бывшим директором актера Еленой Дари исполнила незабываемый танец с элементами брейк-данса.
Кроме того гостям вечера показали фильм о Турчинском
, в котором снялись его жена, мама Нина Николаевна и многочисленные друзья ушедшего артиста.
Все средства, вырученные за концерт, пойдут в детский приют, в который регулярно ездил Володя
, а также в детский благотворительный фонд «Солнечный город» для специальных нужд.
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