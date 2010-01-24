Вечер в память Динамита

анонс

17 августа 2008 Без "Оскара" Американская киноакадемия представила шорт-лист иностранных фильмов. Всего в него вошли девять картин - "Дни славы" (Алжир), "Вода" (Канада), "После свадьбы" (Дания), "Авеню Монтень" (Франция), "Жизни остальных" (Германия), "Лабиринт Фавна" (Мексика), "Черная книга" (Нидерланды), "Возвращение" (Испания) и "Витус" (Швейцария).

16 сентября 2007 Начало съемок второго сезона "Кадетства" 17 октября 2006 года в гелиопарке "Эммаус" в Тверской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию съемок первого сезона популярного сериала и началу съемок второго сезона.

7 февраля 2009 "Под крышей дома твоего" 9 октября 2006 в кинотеатре "Октябрь" состоялся пресс-показ хоррора Такаши Шимицу "Проклятие 2".