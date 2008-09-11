Необходимо начать работу по созданию детской фильмы

анонс

9 октября 2006 Один из первых фильмов эпохи "оттепели" вышел на экраны СССР Кончилась война, и человек, умевший только воевать, решает стать кинорежиссером. Когда председатель приемной комиссии ВГИКа спросил Григория Чухрая, не кажется ли ему, что армия и искусство - слишком разные вещи, тот ответил: "Не кажется".

18 февраля 2013 9 июня в Сочи осчастливили всех! В рамках 75-го Международного Кинорынка, прошедшего в Сочи 5-10 июня, компания Star Media представила свой дебютный проект для кинопроката - молодежную комедию «О, счастливчик!».

9 июля 2007 Пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок" 18 сентября в Анапе стартовал пятнадцатый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии "Киношок". В этом году фестиваль отказался от многих законов, которыми прижились за 15 лет его существования.