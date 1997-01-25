Ермак в Доме кино

В Москве в Доме кино прошла премьера фильма режиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Ермак". Фильм снимался более десяти лет, но о его прокатной судьбе ничего не было слышно.

Картина воспроизводит быт и нравы противоречивого века: кровопролитные бои на Волге и за Уралом, ужасы дыбы, плена и долгой осады, коварные убийства и последствия татарских набегов.

Американские кинематографисты предлагали дать на съемки фильма 18 миллионов долларов, но с условием, что в главной роли будет сниматься Арнольд Шварценеггер. В планы Ускова и Краснопольского это не входило и они предложили Шварценеггеру вторую по значению роль - атамана шайки бандитов Ваньки Кольцова (его сыграл потом Никита Джигурда). А у голливудских звезд первой величины в контракте записано, что они могут играть только главные роли. В итоге в роли завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича снялся известный актер, рекордсмен по исполнению ролей исторических личностей - Виктор Степанов. В роли царя Ивана Грозного блистал Евгений Евстигнеев. Эта роль стала последней в жизни великого мастера. Вскоре после окончания съемок актер скончался.

Фильм снимался на Алтае, в СНГ, а так же в Сирии. Богатые интерьеры московского Кремля, казацкую город - крепость, старинные струги, фантастической красоты природу - все это можно увидеть в этой остросюжетной ленте.