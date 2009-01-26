«Операция «Валькирия». Премьера

анонс

16 января 2012 Закрытие "Московской премьеры" 2 сентября под открытым небом на Триумфальной площади состоялось закрытие фестиваля "Московская премьера".

13 февраля 2012 «Подмена». Премьера В новом фильме Клинта Иствуда «Подмена», вышедшем на экраны сегодня, главные роли исполняют Анджелина Джоли и Джон Малкович.

30 марта 2015 Cinemotion_lab & Кинофестиваль «2 in 1» От любительской короткометражки до международного кинофестиваля – один шаг!