Миша Бартон снова в Москве

В Москву прилетели актриса Миша Бартон
и режиссер Роланд Жоффе
, что представить российскому зрителю свой новый фильм «Ты и я»
, ранее известный под рабочим названием «В поисках t.A.T.u.»
.
Премьера картины прошла, как и было запланировано, 25 января в кинотеатре «Октябрь», несмотря на печально известные события. Но настроение было отнюдь не праздничное, и Миша Бартон
, которой как раз 24-го исполнилось 25 лет, отказалась от всех официальных мероприятий, связанных с ее днем рождения.
На премьеру, чью церемонию вели Марат Башаров
и Екатерина Редникова
(именно ее голосом говорит в фильме героиня Бартон
), пришло немало именитых гостей, среди которых были замечены певец Дима Билан
, ведущий Александр Вайнштейн
, актер Александр Робак
и другие. А саму картину вышли на сцену представить вместе с Роландом Жоффе
и Мишей Бартон
продюсер Сергей Конов
, политик Алексей Митрофанов
(фильм основан на его книге «Тату come back»
), актеры Олеся Судзиловская
, Александр Анатольевич
, Ольга Спиркина
и Владимир Яглыч
, а также участницы дуэта «Тату» Елена Катина
и Юлия Волкова
.
Новая работа Жоффе
, известного по фильму о бразильских миссионерах «Миссия»
с Робертом Де Ниро
в главной роли, повествует о двух виртуальных подругах Лане
и Джейн
, которые наконец-то встретились в столице для того, чтобы сходить на концерт своей любимой группы «Тату»
. Но вместо концерта они попадают в самую гущу ночной жизни столицы, где знакомятся с весьма оригинальными персонажами и попадают в сложные ситуации, которые становятся испытанием для их непростых отношений...
За день до премьеры фильма в гостинице «Арарат Парк Хайят» состоялась пресс-конференция с его создателями: продюсерами Александром Шишкиным
и Сергеем Коновым
, режиссером Роландом Жоффе
и актрисой Мишей Бартон
. Но наибольшее количество вопросов, конечно же, было адресовано Мише
.
- Отчего у вас такое необычное имя? Оно несёт в себе русские корни?
- Нет, просто моя странная мама любит необычные имена. Ей нравится, как звучит имя Миша. В детстве я ненавидела своё имя, ведь оно всё-таки мужское, сокращение от Майкла. Но, повзрослев, я его полюбила, поняв, что в таком небанальном имени есть свои преимущества.
- Что вы хотели бы посмотреть в российской столице? Где побывать?
- Я уже не первый раз в Москве. Во время съёмок я жила здесь два месяца. У меня была своя квартира. Со мной была моя собака, и это помогло мне почувствовать себя здесь как дома. Я очень втянулась в московскую жизнь, у меня появилось много русских друзей, поэтому пока я планирую только гулять по городу. Я ещё ни разу не была в Москве зимой, и сейчас мне очень нравится то, что всё вокруг покрыто снегом.
– Миша, вы снимались в одном фильме с Юлей Волковой и Леной Катиной. Как вам работалось с российскими актерами?
– С девушками мы встречались только во время съемок. И, хотя у меня была главная роль и много съемочных дней, у «Тату» их было гораздо меньше, поэтому мы так и не сблизились. Правда, как-то раз мы вместе обедали. Но мне было очень приятно работать с актером Антоном Ельчиным, он очень хороший напарник - целиком отдается игре. Вообще русские актеры умудряются по-особому вживаться в характеры своих героев, это вызывает восхищение и огромное уважение.
– Вы чувствуете, что у вас с Ланой есть что-то общее?
– Не думаю, что между мной и моей героиней много общего. Мне кажется нас объединяет только то, что мы обе пробовали стать моделями. Хотя, конечно, некоторые ее черты мне нравятся: например, несмотря на непростую судьбу, она не лишена амбиций. В то же время Лана тонкая, эмоциональная девушка, обладающая хорошим чувством юмора, без которого невозможно пробиться в мире шоу- или кинобизнеса. Словом, она еще слишком юна, но у нее есть все задатки для того, чтобы когда-нибудь стать мной.
Затронули и больной вопрос о том, почему картина так долго шла к зрителю. Ведь ее начали снимать еще четыре года назад, и лишь в прошлом году состоялась премьера на Каннском кинофестивале. На что продюсер Сергей Конов
ответил, что всему виной кризис и уход из проекта основного инвестора.
Не остался в стороне и сам режиссер
.
- Изначально фильм назывался «В поисках Тату». Почему вы сменили название?
- Мне нравится музыка «Тату»
, и особенно песня You and I
- «Ты и я»
. В ней заложен мощный заряд юности и свободы. Название мы сменили не только из-за распада группы, но и потому, что нынешнее больше подходит для нашей истории. Фильм не столько о поисках любимой группы, сколько о желании найти себя в окружающем мире. Картина и в определенном смысле музыка «Тату»
рассказывают, как важно быть честным с самим собой.
- Почему вы приняли предложение снять фильм в России и о России?
- Мне было интересно рассказать о молодых людях, которые живут в постоянно меняющемся обществе. Я пытался понять, каковы их шансы, как они решают проблемы в любви и дружбе. Что представляет собой их повседневная жизнь. Все мои фильмы - об отношениях между людьми. Некоторые чуть более политизированы, а «Ты и я»
- более интимный. Он лиричный, смешной, но в то же время - хотелось бы надеяться - глубокий. Это картина о том, как в циничных условиях остаться самим собой. О том, что такое честность и насколько она нужна в жизни. О том, что надо вовремя спросить себя: насколько тебе важен успех и возможно ли добиться его без морально-этических потерь?
Фильм «Ты и я»
выходит в российский прокат 3 февраля.
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