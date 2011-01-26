Миша Бартон снова в Москве

анонс

Фонд помощи хосписам «Вера» совместно с Фондом «Подари жизнь» провел мероприятие «Сладкий день для тех, кому несладко».

27 июля 2007

Все кино-натурщики подвергаются испытанию и медицинскому освидетельствованию

Первая в России и в мире государственная киношкола, ставшая впоследствии институтом кинематографии, была открыта в 1919 году, первым руководителем киношколы стал Владимир Гардин, известный еще в дореволюционном кино.