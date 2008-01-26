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«Татьянин день». Презентация DVD

26 января
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26 января 2008
26 января в торговом комплексе «Горбушкин двор» при участии компаний «АМЕДИА» и «Дивиди Лэнд» состоялся благотворительный концерт, посвященный окончанию сериала «Татьянин день».
Главные герои «Татьяниного дня» исполнили уже полюбившиеся многим песни из сериала, а также песни собственного сочинения. В концерте участвовали: Наталья Рудова, Вадим Колганов, Дарья Волга, Артем Артемьев, Илья Иосифов, Юрий Каменев, Мария Кивва, Марина Николаева, Софья Донианц, Анна Липко, Ульяна Ворожейкина и другие.
Всех пришедших (а зрителей собрался полный зал) ждали розыгрыши призов, автограф-сессии и фото с любимыми актерами. Кроме того, на концерте состоялась презентация подарочного DVD-издания - можно было приобрести не только DVD-диски с сериалом, но и аудиодиски с саундтреком - на неделю раньше официального релиза. Все деньги от продажи продукции были отправлены в детский дом города Талдом Московской области.
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персоны
Артём АртемьевДарья ВолгаУльяна ВорожейкинаСофья ДонианцИлья ИосифовЮрий КаменевМария КивваВадим КолгановАнна ЛипкоМарина НиколаеваНаталья Рудова
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«Татьянин день». Презентация DVD фотографии
«Татьянин день». Презентация DVD фотографии
«Татьянин день». Презентация DVD фотографии
«Татьянин день». Презентация DVD фотографии
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обсуждение >>
№ 2
малова римма (санкт петербург)   7.10.2009 - 18:55
очень люблю этот сериал,,а ещё больше песни из фильма.,вот и хочу обратиться,,пожалуйста,,помогите мне ,,подскажите исполнителя песни и саму песню,,что играла для тани с игорем и тани с сергеем одновременно... читать далее>>
№ 1
Айсылу (Уфа)   10.02.2008 - 17:39
супер сериал,без Татяниного дня СКУЧНО! У меня уже все песни из сериала и все фото.Хотелось бы скачать передачи где они выступали... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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