«Татьянин день». Презентация DVD

26 января в торговом комплексе «Горбушкин двор» при участии компаний «АМЕДИА» и «Дивиди Лэнд» состоялся благотворительный концерт, посвященный окончанию сериала «Татьянин день»
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Главные герои «Татьяниного дня» исполнили уже полюбившиеся многим песни из сериала, а также песни собственного сочинения. В концерте участвовали: Наталья Рудова, Вадим Колганов, Дарья Волга, Артем Артемьев, Илья Иосифов, Юрий Каменев, Мария Кивва, Марина Николаева, Софья Донианц, Анна Липко, Ульяна Ворожейкина и другие.
Всех пришедших (а зрителей собрался полный зал) ждали розыгрыши призов, автограф-сессии и фото с любимыми актерами. Кроме того, на концерте состоялась презентация подарочного DVD-издания - можно было приобрести не только DVD-диски с сериалом, но и аудиодиски с саундтреком - на неделю раньше официального релиза. Все деньги от продажи продукции были отправлены в детский дом города Талдом Московской области.
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