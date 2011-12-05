Составлен сценарий бесспорно политически грамотно

Иосиф Виссарионович Сталин, понимая значение кино, его воздействие на население, лично редактировал сценарии всех советских кинофильмов.

Письмо Сталина Шумяцкому — от 27 января 1937 года по поводу сценария фильма «Великий гражданин» (сам Б. Щумяцкий будет расстрелян год спустя после получения письма как «враг народа»):

«Б. Шумяцкому.

Сценарий т. Эрмлера («Великий гражданин») читал. Составлен он бесспорно политически грамотно. Литературные достоинства также бесспорны.

Имеются, однако, ошибки.

1. Представители «оппозиции» выглядят как более старшие физически и в смысле партийного стажа, чем представители ЦК. Это нетипично и не соответствует действительности. Действительность дает обратную картину.

2. Портрет Желябова нужно удалить: нет аналогии между террористами— пигмеями из лагеря зиновьевцев и троцкистов и революционером Желябовым.

3. Упоминания о Сталине надо исключить. Вместо Сталина следовало бы поставить ЦК партии.

4. Убийство Шахова не должно служить центром и высшей точкой сценария: тот или иной террористический акт бледнеет перед теми фактами, которые вскрыты процессом Пятакова — Радека.

Центром и высшей точкой сценария следовало бы поставить борьбу двух программ, двух установок: одна программа — за победу социализма в СССР, за ликвидацию всех остатков капитализма, за независимость и территориальную целостность СССР, за антифашизм и сближение с нефашистскими государствами против фашистских государств, против войны, за политику мира; другая программа — за реставрацию капитализма в СССР и свертывание социалистических завоеваний, против независимости СССР и за государственное расчленение СССР в угоду фашистским государствам, за сближение с наиболее сильными фашистскими государствами, против интересов рабочего класса и в ущерб интересам нефашистских государств, за обострение военной опасности и против политики мира.

Дело надо поставить так, чтобы борьба между троцкистами и Советским правительством выглядела не как борьба двух котерий за власть, из которых одной «повезло» в этой борьбе, а другой «не повезло», что было бы грубым искажением действительности, а как борьба двух программ, из которых первая программа соответствует интересам революции и поддерживается народом, а вторая противоречит интересам революции и отвергается народом.

Но из этого следует, что сценарий придется переделать, сделав его по своему содержанию более современным, отражающим все то основное, что вскрыто процессом Пятакова — Радека.

С ком. приветом И. Сталин.

27 января 1937 г.».

Эту сталинскую концепцию, столь четко выраженную в письме, следует рассматривать на фоне той исторической вакханалии «охоты на ведьм», которая развернулась в стране — на страницах газет, на собраниях, на киноэкранах.

Ровно неделю спустя после сталинского письма относительно «Великого гражданина» передовая статья «Правды» провозглашала, что ни одна неполадка, ни одна авария не должны пройти незамеченными, что агрегаты сами не ломаются, котлы сами не взрываются и за каждым таким актом «спрятана чья-то рука»: «Не рука ли это врага — вот первый вопрос, который должен возникнуть у каждого из нас в тех случаях».

Всеми способами в массовое сознание внедрялась мысль, что никто никому не смеет доверять, что мир полон классовых врагов, с которыми во имя будущего счастья надо беспощадно расправляться.



Публикация журнала "Советский экран" №14, 1989 год.

Автор - А.Латышев