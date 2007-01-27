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"Золотой орел" улетел на "Остров"

27 января
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27 января 2007
Картина Павла Лунгина "Остров" получила премии в основных номинациях: за лучший фильм, сценарий, режиссерскую и операторскую работу, за лучшие мужские роли первого и второго плана: актеры Петр Мамонов и Виктор Сухоруков.
"Золотой орел" за лучшую женскую роль присужден Анне Михалковой (фильм "Связь"), а Чулпан Хаматова, по мнению жюри, сыграла лучшую женскую роль второго плана (фильм "Многоточие").
Лучшим сериалом признан "Доктор Живаго". Сыгравший в нем Олег Янковский получил награду за лучшую мужскую роль на телевидении.
Лучшим минисериалом жюри назвало "В круге первом". Инна Чурикова за работу в нем получила премию за лучшую женскую роль на телевидении.
По традиции "Золотой Орел" вручается и за вклад в мировой кинематограф. В этом году эта премия присуждена известнейшему кинорежиссеру Роману Полански.
В почетной номинации "За верность профессии" премию получил Эдуард Гимпель, который руководит обработкой пленки на "Мосфильме". При его участии было создано более 500 картин.
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персоны
Пётр МамоновАнна МихалковаВиктор СухоруковЧулпан ХаматоваИнна ЧуриковаОлег Янковский
фильмы
В круге первомДоктор ЖивагоМноготочиеОстровСвязь

фотографии >>
"Золотой орел" улетел на "Остров" фотографии
"Золотой орел" улетел на "Остров" фотографии
"Золотой орел" улетел на "Остров" фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Мария Морозова (Москва)   28.01.2007 - 03:18
Как хорошо, что фильм "Остров" оценен по достоиству. Большое спасибо за такую прекрасную картину всем-всем ее создателям. Что касается других номинантов "Золотого орла", то тут не все... читать далее>>
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