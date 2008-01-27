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Завершаются съемки фильма «Новая Земля»

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27 января 2008
Фильм режиссера Александра Мельника «Новая Земля» на завершающем этапе съемок. 27 января 2008 года съемочная группа отправилась на Мальту, где и завершатся съемки картины.
Кинокомпания «Андреевский флаг» начала съемки полнометражного художественного фильма «Новая Земля» в сентябре 2007 года. Первая часть съемочного периода прошла на о. Шпицберген (Норвегия), вторая – в Крыму. В декабре съемки продолжились в Москве, а 27 января 2008 года съемочная группа отправилась на Мальту, где съемки картины завершатся.

О фильме «Новая Земля»
Действие этого фильма происходит в недалеком будущем. Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Все больше средств требуется для содержания осужденных на пожизненное заключение. Международные организации принимают решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет необитаемый остров на севере, где обустраивается небольшое поселение. Туда вывозится первая экспериментальная партия заключенных из России. Им предлагают начать новую жизнь, самим устроить свое общество. Однако поселенцы начинают жить по закону «Последний – мёртвый».
Исполнитель главной роли: Константин Лавроненко, обладатель каннской «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль в фильме «Изгнание».

«Новая Земля» - дебютная работа режиссера Александра Мельника.
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Константин Лавроненко (ЖИЛИН) ФОТО: МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА
Андрей Феськов (СИПА) ФОТО: МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА
ФОТО: МЕЛЬНИК ЕКАТЕРИНА
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