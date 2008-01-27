Завершаются съемки фильма «Новая Земля»

анонс

7 января 2007

"Такие фильмы делают талантливым мир ..."

В Центральном доме кино состоялась премьера фильма " В четверг и больше никогда". Этот фильм никогда не шел в широком прокате - только в клубах. В этой ленте Анатолия Эфроса Олег Даль показал нового героя времени.