«Обитаемый остров» в клубе CINE FANTOM

28 января в клубе CINE FANTOM
продюсер фильма «Обитаемый остров» Александр Роднянский
стал первым героем новой специальной рубрики. Главная тема каждого разговора - роль личности продюсера в развитии российского кинематографа.
В ходе первой встречи Александр Роднянский
рассказал о тонкостях работы кинопродюсера, дал свою оценку положению дел в российском и мировом кино и ответил на вопросы аудитории.
На встрече в клубе CINE FANTOM Александр Роднянский
представил первый фильм кинодилогии «Обитаемый остров»
, не просто самый ожидаемый и громкий российский кинопроект сезона. Фильм Федора Бондарчука
по известному роману братьев Стругацких
вызвал серьезную дискуссию и стал важным событием культурной и общественной жизни страны.
«Главным критерием успеха является способность сделать долго живущий фильм, ясно и внятно воспринимаемый своей целевой аудиторией
, - говорит Александр Роднянский
. - Умная индустрия не делает кассу. Она делает фильмы, бренды, способные жить долго. Потом появляются деньги. То, что «Дюна» Линча полностью провалилась в прокате не означает, что она не окупилась за те 20 лет, что ее постоянно показывают по телевидению разных стран. В этом сила индустрии - в нацеленности на длинный и постоянно меняющийся процесс коммуникации с меняющейся аудиторией»
.
обсуждение >>