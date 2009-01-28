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«Обитаемый остров» в клубе CINE FANTOM

28 января
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28 января 2009
28 января в клубе CINE FANTOM продюсер фильма «Обитаемый остров» Александр Роднянский стал первым героем новой специальной рубрики. Главная тема каждого разговора - роль личности продюсера в развитии российского кинематографа.
В ходе первой встречи Александр Роднянский рассказал о тонкостях работы кинопродюсера, дал свою оценку положению дел в российском и мировом кино и ответил на вопросы аудитории.
На встрече в клубе CINE FANTOM Александр Роднянский представил первый фильм кинодилогии «Обитаемый остров», не просто самый ожидаемый и громкий российский кинопроект сезона. Фильм Федора Бондарчука по известному роману братьев Стругацких вызвал серьезную дискуссию и стал важным событием культурной и общественной жизни страны.
«Главным критерием успеха является способность сделать долго живущий фильм, ясно и внятно воспринимаемый своей целевой аудиторией, - говорит Александр Роднянский. - Умная индустрия не делает кассу. Она делает фильмы, бренды, способные жить долго. Потом появляются деньги. То, что «Дюна» Линча полностью провалилась в прокате не означает, что она не окупилась за те 20 лет, что ее постоянно показывают по телевидению разных стран. В этом сила индустрии - в нацеленности на длинный и постоянно меняющийся процесс коммуникации с меняющейся аудиторией».
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персоны
Фёдор БондарчукДэвид ЛинчАлександр РоднянскийАркадий СтругацкийБорис Стругацкий
фильмы
ДюнаОбитаемый остров

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