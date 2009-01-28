«Обитаемый остров» в клубе CINE FANTOM

анонс

3 августа 1959

За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!

Первый Московский Международный кинофестиваль (ММКФ) под девизом: «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами!» открылся 3 августа 1959 года.