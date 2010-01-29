«Подари жизнь». Новая акция

анонс

14 июля 2007 Как Алиса Фрейндлих не получила Государственную премию Худсовет "Мосфильма" принял фильм "Служебный роман" весьма благодушно. Даже коллеги-режиссеры, которые в любом новом фильме видят потенциального конкурента, оказались не в силах сдержать свои эмоции.

17 августа 2008 На кинофестивале "Созвездие" в Твери отметили лучшие актерские работы XIV Международный фестиваль актеров кино «Созвездие» завершился в субботу в Твери. Пять фестивальных дней оказались необычайно насыщенными и смогли вместить в себя огромное количество встреч, мероприятий, событий.

13 февраля 2012 «Индиана Джонс» - в «Октябре» 20 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера четвертой серии похождений знаменитого археолога Индианы Джонса.