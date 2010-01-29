«Подари жизнь». Новая акция

Фонд помощи хосписам «Вера»
совместно с Фондом «Подари жизнь»
, организованным Чулпан Хаматовой
и Диной Корзун
, провел мероприятие «Сладкий день для тех, кому несладко»
- большой семейный праздник для детей и родителей, который прошел 29 января
в Государственном музее А.С. Пушкина
.
Все средства, вырученные от продажи билетов, были направлены на помощь детям - пациентам Первого Московского хосписа
.
Ведущая вечера - Татьяна Арно
.
Гостей мероприятия ждала насыщенная развлекательная программа: игры и конкурсы, интерактивная шоу-программа «О Попе и работнике его Балде»
, в которую были вовлечены как дети, так и взрослые. Кроме того, дети смогли принять участие в съемке мультфильмов, почитать и повеселиться с издательством «Розовый жираф»
, посмотреть уникальные мультики, которые еще никто не видел. А «Творческие мастерские Винзавода»
предложили ребятам поучаствовать в мастер-классах по рисованию, лепке и научили малышей самостоятельно делать игрушки.
Но самое главное - это вкусная составляющая праздника - разнообразные сладости, которыми всех желающих угощали лучшие рестораны и кафе Москвы: невиданные торты, конфеты, пирожки и пирожные, гостей ждет настоящая выставка кондитерского искусства.
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