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«Подари жизнь». Новая акция

29 января
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29 января 2010
«Подари жизнь». Новая акция
Фонд помощи хосписам «Вера» совместно с Фондом «Подари жизнь», организованным Чулпан Хаматовой и Диной Корзун, провел мероприятие «Сладкий день для тех, кому несладко» - большой семейный праздник для детей и родителей, который прошел 29 января в Государственном музее А.С. Пушкина.
Все средства, вырученные от продажи билетов, были направлены на помощь детям - пациентам Первого Московского хосписа.
Ведущая вечера - Татьяна Арно.
Гостей мероприятия ждала насыщенная развлекательная программа: игры и конкурсы, интерактивная шоу-программа «О Попе и работнике его Балде», в которую были вовлечены как дети, так и взрослые. Кроме того, дети смогли принять участие в съемке мультфильмов, почитать и повеселиться с издательством «Розовый жираф», посмотреть уникальные мультики, которые еще никто не видел. А «Творческие мастерские Винзавода» предложили ребятам поучаствовать в мастер-классах по рисованию, лепке и научили малышей самостоятельно делать игрушки.
Но самое главное - это вкусная составляющая праздника - разнообразные сладости, которыми всех желающих угощали лучшие рестораны и кафе Москвы: невиданные торты, конфеты, пирожки и пирожные, гостей ждет настоящая выставка кондитерского искусства.
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Дина КорзунЧулпан Хаматова

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