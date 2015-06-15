"Павел Корчагин" - героизм бескорыстия

На экраны вышел фильм режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова "Павел Корчагин". В экранизации романа Николая Островского "Как закалялась сталь" (сценарий был написан Константином Исаевым) главную роль сыграл Василий Лановой.

Центральное место в экранизации заняла вторая часть — не традиционные кавалерийские атаки, не пулеметные ленты и бескозырки, а грязь, лопаты, вшивые рубахи стали главными аксессуарами фильма. Этот фильм не о бескорыстии героизма, а о героизме бескорыстия. Говорили, что грязи в фильме слишком много. Но для авторов эта война с грязью — художественный образ. В контексте фильма она обретает поэтический смысл, авторы фильма показывают людей, отдавших жизнь на самом трудном, прозаическом участке революции. По лаконизму и образной силе режиссерских решений, по выразительности деталей этот фильм, бесспорно, занял достойное место в нашем кино.



Ханютин Ю. Трудные судьбы // ИК. 1995. № 6.