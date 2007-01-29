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Умер оператор "Острова"

29 января
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29 января 2007
В возрасте 42 лет скоропостижно скончался оператор Андрей Жегалов, работавший над фильмами «Кукушка», «Остров», «Мама, не горюй», «Турецкий гамбит».
О смерти оператора сообщил Сергей Сельянов, продюсер компании CTB. «Он был одним из самых ярких людей в нашем сообществе. Мы с ним сделали »Кукушку«, еще несколько проектов с Рогожкиным. «Мама, не горюй» – это был 1997 год, непростое время. Помимо профессионального вклада требовался командный, денег не было, нужно было собой вложиться. Это всегда в Андрее было, и тогда, и сейчас. Этот фильм появился во многом благодаря ему. Он там был не только оператором, но и душой команды, на площадке очень много определял, не только по собственному департаменту.
Последний фильм Павла Лунгина «Остров», который сейчас прогремел, – многие его видели, кому-то еще предстоит увидеть, но все, даже непрофессионалы, понимают, что его вклад там огромен. Магия русского севера, особое место на земле, где эта история выглядит особенно убедительной, – это, конечно, Андрюша.
Этих нескольких фильмов - «Кукушка», «Мама, не горюй», «Остров» – достаточно, чтобы мы поняли, что это не только близкие Андрея, что вся страна потеряла. Он сильнейший оператор».
За «Остров» Жегалов был номинирован на премию критиков «Белый слон» и, разумеется, на «Золотого орла», премию национальной киноакадемии России.
Он очень много работал на телевидении и снял там самые первые сериалы, победившие «Просто Марию»: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и прочие. «Менты» создали основу для успеха отечественного развлекательного телевидения. С Александром Рогожкиным Жегалов снял «Особенности национальной охоты» и «Кукушку». «Кукушка» была одним из первых отечественных фильмов, собравших хорошую кассу в российском прокате, а ее оператору эта картина принесла Госпремию.
Ну и, наконец, «Турецкий Гамбит» Файзиева. Яркая экспрессивная «картинка», выстроенная Андреем Жегаловым, сделала неоценимо много для успеха первой экранизации эпопеи об Эрасте. А кроме того, существует не так много попыток снять кино в стилистике какого-нибудь великого художника. Можно вспомнить «Девушку с жемчужной сережкой», воспроизводящую вермееровские портреты и голландские натюрморты, и цитирующего Ван Гога «Турецкий гамбит» с его подсолнухами, казаками, пейзанами и пейзажами.
Последним завершенным проектом Жегалова был лунгинский фильм о Рахманинове«Ветка сирени».
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персоны
Джаник Файзиев
фильмы
Ветка сирениКукушкаМама, не горюй!Особенности национальной охотыОстровТурецкий гамбитУбойная сила-1

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№ 2
RRoma (Волгоград)   7.03.2009 - 22:45
Как жаль! 42 года. Прошло 2 года а я случайно узнал об этом. Ясно дело - оператор человек НЕ публичный. Таких как Андрей единицы и они нас так рано покидают. Наверно так заведено Богом - талант рвет... читать далее>>
№ 1
Ольга (Москва)   30.01.2007 - 03:29
Скорбим. Помним. Любим. Андрей, ты был талантлив и светел не только как оператор, но ЧЕЛОВЕК. Прощай. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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