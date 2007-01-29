Умер оператор "Острова"

В возрасте 42 лет скоропостижно скончался оператор Андрей Жегалов
, работавший над фильмами «Кукушка»
, «Остров»
, «Мама, не горюй»
, «Турецкий гамбит»
.
О смерти оператора сообщил Сергей Сельянов
, продюсер компании CTB
. «Он был одним из самых ярких людей в нашем сообществе. Мы с ним сделали »Кукушку«, еще несколько проектов с Рогожкиным. «Мама, не горюй» – это был 1997 год, непростое время. Помимо профессионального вклада требовался командный, денег не было, нужно было собой вложиться. Это всегда в Андрее было, и тогда, и сейчас. Этот фильм появился во многом благодаря ему. Он там был не только оператором, но и душой команды, на площадке очень много определял, не только по собственному департаменту.
Последний фильм Павла Лунгина «Остров», который сейчас прогремел, – многие его видели, кому-то еще предстоит увидеть, но все, даже непрофессионалы, понимают, что его вклад там огромен. Магия русского севера, особое место на земле, где эта история выглядит особенно убедительной, – это, конечно, Андрюша.
Этих нескольких фильмов - «Кукушка», «Мама, не горюй», «Остров» – достаточно, чтобы мы поняли, что это не только близкие Андрея, что вся страна потеряла. Он сильнейший оператор»
.
За «Остров» Жегалов был номинирован на премию критиков «Белый слон»
и, разумеется, на «Золотого орла»
, премию национальной киноакадемии России.
Он очень много работал на телевидении и снял там самые первые сериалы, победившие «Просто Марию»: «Улицы разбитых фонарей»
, «Убойная сила»
и прочие. «Менты» создали основу для успеха отечественного развлекательного телевидения. С Александром Рогожкиным
Жегалов снял «Особенности национальной охоты»
и «Кукушку». «Кукушка» была одним из первых отечественных фильмов, собравших хорошую кассу в российском прокате, а ее оператору эта картина принесла Госпремию.
Ну и, наконец, «Турецкий Гамбит» Файзиева
. Яркая экспрессивная «картинка», выстроенная Андреем Жегаловым, сделала неоценимо много для успеха первой экранизации эпопеи об Эрасте
. А кроме того, существует не так много попыток снять кино в стилистике какого-нибудь великого художника. Можно вспомнить «Девушку с жемчужной сережкой»
, воспроизводящую вермееровские
портреты и голландские натюрморты, и цитирующего Ван Гога
«Турецкий гамбит» с его подсолнухами, казаками, пейзанами и пейзажами.
Последним завершенным проектом Жегалова был лунгинский фильм о Рахманинове
– «Ветка сирени»
.
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