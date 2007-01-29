Нелли Уварова стала Принцессой

В озвучании анимационной ленты Люка Бессонна "Артур и минипуты" приняли участие Нелли Уварова (принцесса Селения), Андрей Григорьев-Аполлонов(Барахлюш) и Тимати (Макс). При этом Люк Бессон, режиссер и автор книги, лично утверждал голоса, звучащие в дублированной версии его картины.

Примечательно, что в англоязычной версии над ролями работали такие звезды, как Мадонна, Роберт Де Ниро, Харви Кейтел, Снуп Дог и Дэвид Боуи, а во французской - Милен Фармер.

В российский прокат фильм "Артур и минипуты" вышел 22 марта.