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Говори, человек!

3 января
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Хроника кино >>
3 января 1927
Еще на заре развития "немой" ленты у работников кинематографии были стремления - сочетать кино с звуком. Единственным возможным для того времени (начало XX в.) способом было соединение кино с граммофоном. Опыты эти по вполне понятным причинам оказались неудачными, наибольшую трудность представляла, конечно, "синхронизация", т.е. точное совпадение жеста или движения губ с голосом, так как малейшее расхождение производило чрезвычайно комическое впечатление. Только изобретение и совершенствование метода совмещения изображения и фотографической (позже магнитной) звукозаписи на общем носителе — киноплёнке — позволило достичь их синхронности при показе звукового фильма. Практические системы звукового кино были созданы почти одновременно в СССР, США и Германии.
Одно из первых изобретений в области звукового кино было продемонстрировано 3-го января 1927 года в Ленинграде: состоялись гастроли-демонстрация немецкой звуковой системы "Три-Эргон". В Москве изобретение показывали 5-6 января в Колонном зале Дома союзов, а уже 22 января 1927 года была опубликована статья-манифест Х.Н. Херсонского «Говори!» — один из многочисленных откликов на первые экспериментальные сеансы «говорящего кино» системы «Три Эргон»:
«Послушайте Дуга Фербенкса, Гари Пиля и прочих. Слушайте, какие они обыкновенные люди. Как только они заговорят, всем станет ясно, что это не мнимые, сказочные герои, а скучные обыватели. Вот почему заграничные артисты и режиссеры против говорящего кино: оно разоблачает. Оно отнимает у них магию немого воображения. Слепому все люди кажутся красивыми. Глухому — все голоса нежными и искренними. Говорящее кино разбивает -ещё одну наивную сказочку.
Говори, человек!
Чтобы стать мнимым большим человеком в кино, надо было уметь обманывать. Чтобы быть им в говорящем кино, надо им быть. Спасайтесь, плохие актеры!
Зритель почувствует свое преводсходство над вами. Со многими он поставит себя на равную ногу. Из сотни выберет только двух-трех».
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