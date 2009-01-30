Рутгер Хауэр - в России

анонс

18 февраля 2013 «Родина». Американское независимое кино 12 и 13 декабря в киноцентре «РОДИНА» Кит Сэнборн и Пегги Ауэш лично представили свои самые знаковые работы.

18 сентября 2011 Первый Фестиваль Российского кино в Великобритании Первый Фестиваль Российского кино прошел с 27 сентября по 3 октября 2007 года в лондонском кинотеатре Apollo West End.

18 февраля 2013 Режиссер Роман Качанов снимает фильм под рабочим названием «Псевдоним для героя» Гоша Куценко с Чебурашкой возвращается из Пекина, в одной из ролей – продолжатель актерской династии Краско.